蔡英文柯文哲同台　撇台灣價值談居住正義

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）總統蔡英文今（26）日下午在台北市長柯文哲及副市長林欽榮的陪同下，視察松山區「健康公共住宅」，並且表示為了台灣的年輕人，中央跟地方必須要合作，不應該分黨派。

先前外界特別關注蔡總統與柯文哲今日同台的互動，主要是因為蔡總統於22日接受鄭弘儀電視專訪時，對於年底台北市長選舉是否再度與無黨籍柯文哲合作語帶保留，且表示「柯市長應該要再次確認台灣價值」，讓民進黨的支持者覺得柯文哲是可以並肩作戰的人。

對此，柯文哲僅回應，「我很想知道她（蔡總統）的台灣價值是什麼。」

而今日蔡總統致詞時則特別表示，台灣價值除了民主精神之外，「照顧年輕人的居住權利跟環境也是台灣價值。」

蔡總統接著表示，「我知道大家很在意柯市長與我的互動，但是我們今日不談選舉，為了台灣的年輕人，中央跟地方本來就不應該分黨派，我們共同合作，一起用行動幫助年輕人及弱勢者解決居住的問題，是我們來這裡最重要的目的。」

而柯文哲致詞時則是感謝中央對台北市公宅計畫的支持，尤其是經濟部全額補助健康公共住宅智慧電網的設置。

柯文哲表示，「感謝蔡總統對公宅計畫的關心與支持，蔡總統八年20萬戶的公共住宅計畫，和台北市的公宅計畫目標是完全一致的。」

柯文哲接著指出，讓人民有好的居住環境，是中央跟地方一致認同的「進步價值。」

另外，蔡總統也表示，公共住宅是她最重要的政見之一，因此接下來，她會持續走訪並親自監度台灣各地的公宅建設計畫，尤其是台北市 、新北市及桃園市作為台灣人口最密集的地區；蔡總統強調，「我個人的行程安排，代表政府上上下下對這件事情（公共住宅）的重視。」

台北市政府表示，健康公共住宅歷時三年完成，共有507戶，2月1日前開放民眾申請。

此外，林欽榮在報告時提及，2018年是台北市公共住宅計畫非常關鍵的一年，因為市政府會有19個標案要進行，並且目標年底要完成12,674戶的公宅建設。

林欽榮強調，台北市的公宅計畫不僅是蓋房子，而是建立智慧社區，此外房子不會蓋在郊區野外，而是蓋在城市鬧區且靠近捷運站。