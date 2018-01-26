「藍粉」注意了  即日起藍色小精靈風靡襲台

( 臺灣英文新聞 / 李佳臺北報導 ) 每個人童年一定都有深植心中的卡通，其中許多人印象最深刻的就是藍色小精靈(THE SMURFS) ，而即日起在中正紀念堂展開「藍色小精靈 愛在17特展」，本次臺灣站特別企劃，多達70隻的小精靈，與臺灣民眾相見歡！

《藍色小精靈》源於歐洲漫畫聖地-比利時，作者是已故的漫畫家-沛優(Peyo) ，將代表和諧與天真的藍色畫在紙上，創造出一大家子的藍色小精靈村莊，勾勒出自己心目中的理想世界，不僅受到小孩子喜愛，也深深感動大人。展覽也透過珍貴原畫，提供觀眾少有的機會一窺沛優的藝術造詣和價值，並還原了蘑菇村，帶大家體驗藍色小精靈的世界，以及各式互動區讓你留下難忘回憶。

60年來全球人氣不減的藍色炫風也在今年吹向臺灣。從平面漫畫作品、動畫、甚至是登上大螢幕化身電影作品，藍色精神燃燒至今不曾退減！從珍貴的手繪稿件，到藍色小精靈裝置藝術，以及各式互動區讓你留下難忘回憶，透過藍色小精靈的魔法與精神，將在台颳起令人為之瘋狂無法抗拒的藍色炫風 !

藍色小精靈 愛在17特展資訊

展覽日期 : 即日起至2018年4月15日 (日)

展覽地點 : 中正紀念堂 第 2.3 展廳 ( 臺北市中正區中山南路21號 )

展覽時間 : 9:00-1800

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