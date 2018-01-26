不跟新北同步！ 　北市兒童搭捷運6折優惠今先上路

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市社會局今（26）日召開記者會，宣布設籍轄內6至12歲學童，今天起搭乘捷運可享有每趟6折車資優惠，預計可嘉惠15萬名學童。



不過，新北市祭出設籍新北享5折優惠，卻質疑北捷技術性杯葛，導致無法如期上線。中央社引述台北市長柯文哲今天上午受訪回應，不會技術性杯葛，已交代北捷在合法情況下協助新北。不過若沒有專卡專用，礙於不同卡片有不同補助方式會造成困擾，對此去年就曾向新北反應。

《自由》25日報導，日前北市議會三讀通過該筆預算，不過作成附帶決議，「基於雙北共同生活圈，請市府速與新北市政府協調可否同步實施，如協調不成，北市先行實施」。

報導指出，原訂雙北「協調」1月27日上路，但新北現稱台北捷運公司杯葛導致無廠商願意承接標案，優惠方案上路時間確定延宕；不過北市仍依照期程26日上路，引發新北不快。

北市社會局長許立民表示，北市在既有的記名學生悠遊卡基礎下編列預算，並按照議會程序執行。

依「兒少法」規定，國內大眾運輸、文教設施、風景區與康樂場所等事業，應提供未滿12歲的學童優惠。因此台北市長柯文哲去年6月在議會備詢時，允諾召開跨局處會議，研議這項政策。



社會局今(26 )日上午召開「悠遊卡兒童優惠記者會」，由柯文哲、社會局長許立民、北捷總經理顏邦傑宣布，設籍北市6至12歲學童，今天起搭乘捷運可享有每趟6折車資優惠。



中央社引述許立民表示，目前設籍台北市6至12歲學童約有15萬人，就讀公立小學的學生約11萬名，透過持有記名且具有悠遊卡功能的「數位學生證」，就可享6折票價優惠。



剩餘約3萬多名就讀無辦理數位學生證的私立小學或在外縣市就讀兒童，因未持有數位學生證悠遊卡，都可至區公所申辦兒童優惠卡，就可獲得乘車補助。



新北兒童卡。中央社

另外，對此，新北質疑北捷技術性杯葛，北捷總經理顏邦傑解釋，新北決定採用「社福卡」，但北捷為「兒童數位學生證」，卡片不同情況下，會造成持卡人身分不符，接連後端作業也出現問題。



顏邦傑舉例說，如果新北社福卡兼用兒童優惠卡，雖然能夠依優惠金額扣款，但設備上仍顯示「敬老或愛心票」，會與持卡人身分不符。而這個狀況不止會出現在北捷，在全國交通系統的電子票證、查詢及使用，都會有問題。



另外，例如台北市立動物園、兒童新樂園等場館，因系統設定社福卡為免費、6至12歲半價，會導致票價優惠金額不正確，希望新北能夠配合，北捷也會給予協助。