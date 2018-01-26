第九屆金漫獎1月29日起開始收件，歡迎各界踴躍報名！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）由文化部主辦的第9屆金漫獎，自107年1月29日起至3月14日止受理報名，歡迎各界踴躍報名！

金漫獎是漫畫產業最重要的國家級獎項，旨在獎勵臺灣原創漫畫，並鼓勵出版發行優良漫畫之出版社及其從業人員。

本屆金漫獎將延續辦理開放數位作品參賽，獎項包括「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「單元漫畫獎」、「兒童漫畫獎」、「少年漫畫獎」、「少女漫畫獎」、「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」、「特別貢獻獎」共10個獎項。總獎金為新臺幣195萬元，單一獎項最高獎金達新臺幣30萬元，以獎勵優良漫畫創作者及從業人員。本屆亦將評選出1位「特別貢獻獎」得主，獎勵對推動我國漫畫產業有具體成就或貢獻者，歡迎社會大眾與機關團體踴躍推薦或個人報名參賽。

金漫獎一律採網路報名參賽，有意報名者請至文化部「獎補助資訊網」填寫報名資料，並連同應檢附之文件資料，於107年3月14日前以掛號郵寄或親送文化部人文及出版司，報名注意事項詳見第9屆金漫獎報名須知。

報名系統、獎勵辦法及報名須知設置於文化部「獎補助資訊網」(報名網址：http://grants.moc.gov.tw/)，於1月29日開放報名，歡迎上網瀏覽，或向文化部人文及出版司洽詢，電話為（02）8512-6494。