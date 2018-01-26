美反IS行動官網　台灣國旗也消失了？！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）由美國主導，針對伊拉克與敘利亞境內的伊斯蘭國（IS）及其周邊組織發動的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）官網上，台灣的國旗也被移除了嗎？！

《蘋果》26日「獨家」報導稱，2016年該官網曾列出參與行動67個國家與地區，台灣也在其列，網頁上出現青天白日滿地紅國旗，及「Taiwan」字樣。不過，《蘋果》記者發現，網站中我國旗已消失。



《蘋果》報導並指出，針對美國國務院領事事務局、貿易代表署（USTR）官網移除中華民國國旗圖示，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）今(26)日表示，美國視台灣為重要夥伴，對世界來說是正面力量。美國與台灣具有相同價值觀，令人尊敬，值得美方持續強力支持。不過，對於國務院與相關網站是否會再把我國旗放回去，美方未回應。



報導引述先前外交部新聞稿指，我政府對於中東地區近年來受到恐怖主義及戰亂波及之難民與貧民，持續透過美國及相關國家與國際組織提供人道援助，捐贈金額高達近千萬美元，為中東地區之人道援助工作貢獻己力，但無參與相關軍事行動。



我駐美代表高碩泰，去年3月也受美國國務院邀請，出席抗IS聯盟首次全體會議，美方在公開全體大合照時，以「台灣」標示出高碩泰所代表的政府。