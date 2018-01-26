2018美戶外用品展　台灣紡織業組團參加

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）號稱全美規模最大的「2018年戶外暨滑雪用品零售展」（2018 Outdoor Retailer and Snow Show），當地時間25日起，在科羅拉多州丹佛市舉行，紡拓會率隊參加，共有73家台灣業者參與。



中央社報導，美國戶外活動暨滑雪用品零售展，今年首度從猶他州鹽湖城移至丹佛舉辦，25日起至28日在科羅拉多會議中心舉行4天，駐丹佛辦事處處長張詩瑞，25日也到場為參展的台灣廠商加油打氣。



他說，「台灣製造」的紡織品品質受國際肯定，其中，功能性紡織品在戶外休閒領域深受買主青睞，台灣廠商也是國際各大品牌重要的合作夥伴，盼廠商這次參展順利接單，開發商機。

駐丹佛辦事處處長張詩瑞（右2）與科州經濟發展辦公室官員（左2）到場，為台灣廠商加油打氣。中央社

財團法人中華民國紡織業拓展會市場開發處專案經理林美伶，也感謝辦事處協助。紡拓會這次徵集31家廠商，到現場設置39個攤位，另有42家台灣廠商自行報名參展。



據主辦單位官網，這次展覽預計吸引來自全美各地逾2萬8000名買家參展，這也是展覽舉辦30多年來、首次將戶外及滑雪用品合併辦展，今年將舉行3次。

除目前舉辦的冬季展外，7月23日至26日及11月8日至11日還有兩場也都將在丹佛展出。



中央社引述美國戶外產業協會（OIA）下設的戶外基金會（Outdoor Foundation）2017年的一份報告，美國消費者一年花費8870億美元在戶外休閒產品上。