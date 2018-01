林俊傑與馮西合作推出洗腦神曲《Despacito》中文版《緩緩》正式上線

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 金曲歌王林俊傑與拉丁洗腦神曲歌手路易斯·馮西(Luis Fonsi)合作推出名曲《Despacito》中文版《Despacito緩緩》今日在Apple Music正式上線。

洗腦神曲《Despacito》在2017年1月推出後,受到熱烈迴響,在各大音樂排行榜上都高居榜首。這首歌也榮獲「拉丁葛萊美獎」年度唱片獎、年度歌曲獎、最佳都會跨界表演獎(Best Urban Fusion Performance)和最佳短篇音樂錄影帶獎(Best Short Form Music Video)。

馮西在「拉丁葛萊美獎」慶功宴上宣佈林俊傑合作,製作中文版的《Despacito緩緩》。中文版的歌詞由林俊傑與好友懷秋操刀。​林俊傑25日在自己的粉絲專頁上發布貼文,並告訴歌迷朋友們:「等待是值得的!」

Despacito 緩緩

Produced by 製作:Andrés Torres / Mauricio Rengifo

Music and Lyrics 詞/曲作者:Luis Fonsi / Erika Ender / JJ Lin / Harry Chang / Jovany Barreto / Hong Tat Tong

Additional Vocal Producers 配唱製作 : JJ Lin/The Swaggernautz (Tat Tong, Jovany Barreto)

你的笑容在我前方兩點鐘

我用睫毛剪接你每個舉動 髮飄的節奏 像是個獨奏 讓我幫你伴奏

髮飄的節奏 像是個獨奏 讓我幫你伴奏

我的心房季節沒有春秋冬

炎熱夏天曬到你的臉蛋紅

晶瑩的眼眸 情書般剔透 交給我來拆封

慢著 放慢動作

定格 你的輪廓

回放品嚐每一個互動

Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso

Ya, ya me estás gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

DESPACITO

緩緩的掌控完美無瑕火候

忍住呼吸卻還是氣味相投

即使不在身邊也能記住 我

DESPACITO

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

妳的朦朧眼神每分每秒呼喚著我

玫瑰香味漫遊到我心頭

我要成功闖關妳的迷宮

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

DESPACITO

音樂噗通噗通 地板噗通噗通

胸懷噗通噗通 動脈噗通噗通

我們的情調保證跟別人不同

音樂噗通噗通 地板噗通噗通

胸懷噗通噗通 動脈噗通噗通

我給你的愛絶對是與眾不同

音樂噗通噗通 地板噗通噗通

胸懷噗通噗通 動脈噗通噗通

我給你的吻獨家一點不普通

慢著 放慢動作

定格 你的輪廓

回放品嚐每一個互動

DESPACITO

緩緩的掌控完美無瑕火侯

忍住呼吸卻還是氣味相投

即使不在身邊也能記住 我

DESPACITO

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

妳的朦朧眼神每分每秒呼喚著我

玫瑰香味漫遊到我心頭

我要成功闖關妳的迷宮

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

DESPACITO

緩緩的掌控完美無瑕火侯

忍住呼吸卻還是氣味相投

即使不在身邊也能記住 我

我要給妳天空 我要跟妳轉動

我要陪妳作夢 我要讓你受寵

我為妳訂做專屬的私人宇宙

我要給妳天空 我要跟妳轉動

我要陪妳作夢 我要讓你受寵

我為妳訂做專屬的宇宙

DESPACITO