台積電晶圓18廠動土　張忠謀：做到對台灣的3個承諾

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)， 今（26）日在南部科學工業園區，舉行5奈米製程、晶圓十八廠第一期動土典禮，張忠謀董事長親臨主持。

台積電新聞稿指出，該公司晶圓十八廠是台積公司在台灣的第4座超大型十二吋晶圓廠，計畫將為客戶生產最先進的五奈米製程。

今日動土興建之晶圓十八廠第一期廠房，預計於2019年第一季完工裝機並於2020年年初進入量產。

此外，第二期也將於2018年第三季動工，預計於2020年進入量產。第三期廠房則預計於2019年第三季動工，預計於2021年進入量產。

等到2022年第一、二、三期廠房皆進入量產時，年產能預估可超過100萬片十二吋晶圓，並創造4,000個工作機會，為台積公司的卓越製造再添一堅實的生力軍。

台積電張忠謀董事長致詞時表示：

台積公司晶圓十八廠，代表了台積電的三個重要承諾

1.對未來持續成長的承諾； 2.對技術繼續前進的承諾； 3.對台灣的承諾。 我們在五奈米技術的整體投資初估約新台幣7,000億元，晶圓十八廠的總投資額則為新台幣5,000多億元。

中央社

目前台積公司在南部科學園區已有超過1萬名員工，當晶圓十八廠一期、二期、三期廠房都進入量產時，總共會有1萬4,000位員工在此地工作與生活。

屆時，透過產業關聯效應為南部地區所創造的經濟產值與就業機會，將以倍數擴大延伸、繁榮地方，此為台積公司的企業社會責任之體現。

此外，晶圓十八廠延續所有十二吋超大晶圓廠綠廠房的高標準規格，在設計之初，即對『節水、節能、防汙、減廢』有周詳的規劃，同時亦營造機能完整的生態綠地空間，打造舒適宜人的綠色廠區。

台積電除了晶圓十八廠落腳於南部科學園區，未來三奈米廠房也確定在此興建。

台積電並感謝政府在水、電、土地等資源的供給上，所給予的支持與協助，讓台積公司不僅立足台灣、服務全球，也引領整個供應鏈的企業向世界級之路邁進。

晶圓十八廠基本資料：

● 基地面積：42公頃。

● 總樓板面積：95萬平方公尺。

● 總潔淨室面積：超過16萬平方公尺(約25座標準足球場大)。