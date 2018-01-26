台灣是個國家嗎？ 「不要鬧工作室」請18位受訪者分享看法

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 「不要鬧工作室」在昨(25)日在YouTube推出新影片，訪問了18位來自不同國家的人，「台灣是一個國家嗎？」，並請他們說出自己真實的看法。

為了讓大家可以自由發表自己的意見，「不要鬧工作室」也將受訪者的臉打馬賽克。在採訪中，其中直接表明台灣是國家的僅7位(分別來自孟加拉、俄羅斯、越南、義大利、香港、布基那法索、史瓦濟蘭)，有5位(分別來自法國、澳洲、菲律賓、日本、德國)並未正面回答，其餘受訪者則有不同看法。

泰國的受訪者説：「在泰國學的是台灣是一個島」。波蘭的受訪者則說道：「台灣有自己的總統、政府和健保制度，但波蘭維基百科說台灣是中國的一省」。另外，來自蒙古的受訪者則表示很多蒙古人根本不知道台灣，或者覺得是中國的一部分。因此他自己來台灣前也不覺得台灣是國家，當初以為自己是要去中國。印尼的受訪者則説自己跟朋友說要去台灣，他們說那裡是中國的一部分。史瓦濟蘭的受訪者則表示：「與台灣擁有邦交關係超過50年，感謝台灣政府對於所有事情的公開與透明，如果沒有台灣，今天自己也不會在這裡，所以『謝謝台灣』」。

影片在YouTube引起很多人的回應。有些網民在影片下紛紛留言。