黑心發霉蛋繼續延燒 知名食品也中招

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）針對全台第二大蛋品供應商─萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司販售逾期蛋品、蛋液之案件，桃園地檢署展開第二波偵辦，發現黑心蛋品除了銷售到各大賣場、超市外，連大人小孩都愛的知名食品也中標，成品數量難以估計，恐早已被消費者吃下肚了。

桃園地檢署今（26）日發佈新聞稿表示， 檢察官24日再度指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，持法院搜索票，同步搜索萇記泰安公司、負責人李男及部分員工住所等7處，查扣筆記、帳冊、交易資料、行動電話等物，並傳喚被告李男及證人共9人。

檢調人員指出，李姓負責人父子、萇記泰安公司液蛋組組長李男等人為減少損失，自100年起，回收通路業者即將到期或已逾期蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製不實製造日期及有效期限。

另外，也將外觀破損蛋品敲打製成蛋液，或以變質發霉、長蟲的蛋品製成蛋液，混充、掩蓋新鮮蛋液，再販售給食品廠商製造相關產品，供消費者食用。

發霉蛋液（圖片來源：中央社）

而根據《中國時報》報導，黑心蛋品除了銷售到家樂福、大潤發、全聯、美廉社、大美超市、各大超商、傳統市場等通路外，李姓負責人坦承6年前開始將黑心蛋販售給乖乖公司，製成孔雀餅乾、蛋捲等食品，成品數量之龐大，無辜的消費者早已不知吃了多少。

檢方表示，經分析比對日前查扣相關帳冊、交易明細、電腦、檔案資料後，查出李男另涉犯食品安全衛生管理法、刑法共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知追加具保新台幣200萬元。

為追討被告李男等人犯罪所得防止脫產，檢方表示，已就被告李姓父子的5筆土地、6筆建物向桃園地方法院聲請扣押獲准，保全日後追徵程序。除協調衛生單位迅速將產品下架回收外，也將持續擴大追查，釐清案情真相，以維護消費者權益。

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