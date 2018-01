電音神團「老菸槍雙人組」3月將在南港展覽館開唱！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 電音神團The Chainsmokers(老菸槍雙人組) 的歌曲在全球線上收聽次數超過50億、新專輯勇奪62個國家iTunes排行榜冠軍。他們3月即將來台在南港展覽館舉行他們世界巡迴演唱會《The Chainsmokers Live In Taipei 2018》台北站。

老菸槍雙人組在2017年剛完成他們《記憶…封存 Memories...Do Not Open》演唱會。他們在2018年帶著葛萊美獎加持的超高人氣展開世界巡迴演出,並選定台北做為全亞洲「唯四」的巡迴站。

他們將會在演唱會上現場演繹攻占各大音樂排行榜的神曲《Closer》、《Something Just Like This》、《Roses》、《Don‘t Let Me Down》以及新專輯中的多首熱門曲目。這次的演唱會他們親自操刀擔任演唱會監製,他們誓言帶給台灣的歌迷一個截然不同的老菸槍Live演出音樂饗宴。

老菸槍雙人組在17日發布全新單曲《Sick Boy》,在YouTube點擊率已超過1,800萬次。「The Chainsmokers Live In Taipei 2018」世界巡迴演唱會台北站,將於3月29日於台北南港展覽館舉行。ibon售票系統將於2月10日下午1時正式開賣。票價分別為搖滾區4300元及座位區3800/3300/2800/1800。其他售票訊息請洽Super Chill Events和超級圓頂。