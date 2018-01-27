《望鄉》專訪  用最貼近的視角描述郭雪湖大師  (下)

(臺灣英文新聞 / 李佳 臺北採訪報導 ) 郭雪湖 (1908－2012），臺灣日治時期重要畫家，是台灣膠彩畫的重要典範，也曾是「臺灣台展三少年」之一，一生為膠彩畫藝術犧牲，即使一路跌跌撞撞，也持續堅持一輩子的膠彩畫藝術。今(2018)年1月，郭雪湖之子郭松年先生，為完成父親的遺願，耗時四年，為父親撰寫完整傳記《望鄉》，追尋父親郭雪湖的藝術生涯。





「畫格美不美，最重要的還是人格。」這段話曾是鄉原古統老師留傳下來給郭雪湖老師，不斷警惕他要做一位「專業藝術畫家」。

旅日時期，郭雪湖每逢假日就是跑美術館與畫廊，「以美術館為師」一待就是整天，不斷的努力自學，期許在畫風上有更多的經典之作，晚年友人提起他的學畫生涯，總描述這段是他的「留學時期」。

郭雪湖與畫作 《南國邨情》 ( 圖 / 郭雪湖基金會提供 )

郭香美為郭雪湖三女兒，也是現今台灣相當著名的膠彩畫畫家，她表示父親做事相當有紀律，要求做好一件事，要「專注」，鼓勵郭香美不斷努力堅持，做一位專業畫家，也因此繼承父親的衣缽。郭香美述說對膠彩畫的熱愛，就像磁鐵般的吸引，無法分離，一生也走上膠彩畫的生涯。

郭雪湖三女兒-郭香美 ( 圖 / 李佳 )

「我的繪畫求精，不求多」郭雪湖曾經這麼說。而《望鄉：父親郭雪湖的藝術生涯》敘說了郭雪湖精彩、坎坷的一生。這次郭松年特地耗時四年，收錄了大量珍貴的歷史照片等相關文獻資料，共計13萬字、350張圖，是當今最完整的郭雪湖傳記，除了是紀念偉大的父親，也傳達前輩藝術家對藝術義無反顧的堅持，鍥而不捨的精神，雖說一生遊走他鄉，但唯一不忘的還是「故鄉」！

以最貼近的視角，深刻描述膠彩畫大師郭雪湖，一輩子為藝術犧牲，這就是台灣膠彩畫的先鋒-郭雪湖。

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