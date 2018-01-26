等了十年的奧運獎牌 陳葦綾、盧映錡辛苦了！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 台灣舉重女將陳葦綾與盧映錡昨（25）日在台北凱撒飯店獲頒遞補2008年北京奧運舉重的女子48公斤量級金牌、女子63公斤量級銀牌。

兩面獎牌已於2017年底寄到台灣，今日他們兩人從國際奧會執委吳經國手中，接過遞補的2008年北京奧運金、銀牌。

陳葦綾於北京奧運女子48公斤量級，以抓舉84公斤、挺舉112公斤、總和196公斤獲得銅牌。國際舉重總會（IWF）2017年3月5日宣佈，因金、銀牌得主陳燮霞（中國）與奧茲康（Sibel Ozkan，土耳其）被驗出使用禁藥，因此追回奧運獎牌，陳葦綾成功被遞補成為該項目金牌得主。

盧映錡在2008年以抓舉104公斤、挺舉127公斤、總和231公斤鍍銅。不過國際奧會（IOC）在2016年11月宣布京奧銀牌得主、哈薩克舉重選手涅克拉索瓦(Irina Nekrassova)也被驗出使用禁藥，因此剝奪她奧運銀牌的資格，盧映錡也獲遞補銀牌。

陳葦綾目前在國立體育大學擔任舉重教練，希望藉由自己的經驗能幫台灣培育更多人才。她說：「我不敢說要培養出下一個奧運金牌，至少也要把選手送進國家隊裡，這樣我們的技術和知識才能傳承下去。」而盧映錡也表示因為事隔太久，這次已經沒有當初得銅牌時的興奮感。她目前在屏東的來義高中擔任舉重教練。

陳葦綾也成為台灣奧運史上，繼朱木炎、陳詩欣與許淑淨的第四位奧運金牌得主。