顧立雄與謝金河　解析全球大趨勢與台灣金融永續與創新

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 台灣企業永續研訓中心(Center for Corporate Sustainability, CCS)周四(25日)在台北舉辦第11次理事會議暨CEO講堂，並邀請到金融監督管理委員會主任委員顧立雄及財信傳媒集團董事長謝金河，分別以「台灣金融永續與創新」及「2018全球與台灣經濟展望」為題演講，本次專題演講有近50位會員理事出席。

成立逾兩年的台灣企業永續研訓中心的會員企業數已逾45家，其年營業總額佔我國年度GDP占比達50%以上，對國內整體企業永續影響力不斷擴大，促進ESG績效全面提升。

▲簡又新董事長勉勵各與會會員企業。（圖文由台灣永續能源研究基金會提供）

身為台灣企業永續研訓中心的理事長簡又新致詞時表示，歡迎「台灣水泥公司」及「微風廣場」，兩家新生力軍加入CCS，同時期許所有理事及代表們，面對國內外的金融與環境政策的機會與挑戰時，更應強化企業倫理與社會責任，運用產業優勢，為國家與社會做出貢獻。

▲顧立雄主任委員以「台灣金融永續與創新」為題為與會企業發表演講。（圖文由台灣永續能源研究基金會提供）

金融監督管理委員會主任委員顧立雄表示，金融業永續發展三要素：「公司治理」、「企業社會責任」及「負責任創新」。並強調，金管會刻正推動的「金融業吹哨者保護制度」、「金融科技發展十項計畫」、「建置金融科技創新實驗機制」、「產金分離與金金分離」，以及涵蓋七大面向的「綠色金融行動方案」等多項政策與制度措施。而企業在創新的同時，更應兼顧金融秩序穩定與消費者保護，才能提供有益於社會之服務。

▲財信傳媒集團謝金河董事長以「2018全球與台灣經濟展望」為題為與會企業發表演講。（圖文由台灣永續能源研究基金會提供）

財信傳媒集團董事長謝金河分享，2017年是全球金融市場表現最平穩的一年，而2018年將是令人神經緊繃的一年。他引用英國經濟學人的預測指出， 2018年全球籠罩許多潛在風險，值得台灣關注及留意。其中包括「南北韓交流」、「中國大陸集權領導」、「英國脫歐」、「IS敗退後的阿拉伯世界」、「加泰隆尼亞的民族主義」及「義大利2018年春天大選」等。另外還有最近流行的「比特幣」議題，表示「全球各政府對比特幣的監管態度，將成為比特幣在市場上的關鍵」。

第11次的理事會在金融監督管理委員會主任委員顧立雄與財信傳媒集團董事長謝金河的精彩分享後，隨即展開。期許未來台灣企業永續研訓中心持續發揮CSR資訊、經驗及實務共享平台的力量，協助會員企業提升ESG永續競爭力，與所有會員企業攜手前進，邁向永續發展。