第90屆奧斯卡金像獎入圍名單一覽表

(台灣英文新聞/ 娛樂組 綜合外電報導) 第90屆奧斯卡金像獎所有入圍名單在23日揭曉。入圍的名單如下:

【最佳影片】

《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)

《最黑暗的時刻》(Darkest Hour)

《敦克爾克大行動》(Dunkirk)

《逃出絕命鎮》(Get Out)

《淑女鳥》(Lady Bird)

《霓裳魅影》(Phantom Thread)

《郵報:密戰》(The Post)

《水底情深》(The Shape of Water)

《意外》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

【最佳導演】

克里斯多福.諾蘭(Christopher Nolan)《敦克爾克大行動》

喬登.皮爾(Jordan Peele)《逃出絕命鎮》

葛莉塔.潔薇(Greta Gerwig)《淑女鳥》

保羅.湯瑪斯.安德森(Paul Thomas Anderson)《霓裳魅影》

吉勒摩.戴.托羅(Guillermo del Toro)《水底情深》

【最佳男主角】

堤摩西.柴勒梅德(Timothée Chalamet)《以你的名字呼喚我》

丹尼爾.戴-路易斯(Daniel Day-Lewis)《霓裳魅影》

丹尼爾.卡盧亞(Daniel Kaluuya)《逃出絕命鎮》

蓋瑞.歐德曼(Gary Oldman)《最黑暗的時刻》

丹佐.華盛頓(Denzel Washington)《羅曼律師》

【最佳女主角】

莎莉.霍金斯(Sally Hawkins)《水底情深》

法蘭西絲.麥朵曼(Frances McDormand)《意外》

瑪格.羅比(Margot Robbie)《老娘叫譚雅》

瑟夏.羅南(Saoirse Ronan)《淑女鳥》

梅莉.史翠普(Meryl Streep)《郵報:密戰》

【最佳男配角】

威廉.達佛(Willem Dafoe)《歡迎光臨奇幻城堡》

伍迪.哈里遜(Woody Harrelson)《意外》

理察.詹金斯(Richard Jenkins)《水底情深》

克里斯多夫.普拉瑪(Christopher Plummer)《金錢世界》

山姆.洛克威爾(Sam Rockwell)《意外》

【最佳女配角】

瑪麗.布萊姬(Mary J. Blige)《泥沼》

艾莉森.珍妮(Allison Janney)《老娘叫譚雅》

蕾絲莉.蔓薇爾(Leslie Manville)《霓裳魅影》

蘿莉.麥卡佛(Laurie Metcalf)《淑女鳥》

奧塔薇亞.史班森(Octavia Spencer)《水底情深》

【最佳攝影】

羅傑.狄金斯(Roger Deakins)《銀翼殺手2049》

布魯諾.戴邦奈爾(Bruno Delbonnel)《最黑暗的時刻》

賀塔.范.賀塔瑪(Hoyte van Hoytema)《敦克爾克大行動》

瑞秋.莫里森(Rachel Morrison)《泥沼》

達恩.勞斯特森(Dan Laustsen)《水底情深》

【最佳剪輯】

強納森.阿摩司(Jonathan Amos)&保羅.馬其利斯(Paul Machliss)《玩命再劫》

李.史密斯(Lee Smith)《敦克爾克大行動》

塔提雅娜.瑞格爾(Tatiana S. Riegel)《老娘叫譚雅》

席尼.沃林斯基(Sidney Wolinsky)《水底情深》

喬葛.萊格瑞(Jon Gregory)《意外》

【最佳原創劇本】

艾蜜莉.戈登(Emily V. Gordon)&庫梅爾.南賈尼(Kumail Nanjiani)《愛情昏迷中》

喬登.皮爾《逃出絕命鎮》

葛莉塔.潔薇《淑女鳥》

吉勒摩.戴.托羅&凡妮莎.泰勒(Vanessa Taylor)《水底情深》

馬丁.麥克唐納 Martin McDonagh《意外》

【最佳改編劇本】

詹姆士.艾佛利(James Ivory)《以你的名字呼喚我》

史考特.諾伊史達特(Scott Neustadter)&麥克.韋伯(Michael H. Weber)《大災難家》

史考特.法蘭克(Scott Frank)&詹姆士.曼格(James Mangold)&麥可.葛林(Michael Green)《羅根》

艾倫.索金(Aaron Sorkin)《決勝女王》

維吉爾.威廉斯(Virgil Williams)&迪.里斯(Dee Rees)《泥沼》

【最佳原創音樂】

漢斯.季默(Hans Zimmer)《敦克爾克大行動》

強尼.格林伍德(Jonny Greenwood)《霓裳魅影》

亞歷山大.戴斯培(Alexandre Desplat)《水底情深》

約翰.威廉斯(John Williams)《STAR WARS:最後的絕地武士》

卡特.包威爾(Carter Burwell)《意外》

【最佳原創歌曲】

Mary J. Blige, Raphael Saadiq, and Taura Stinson(詞、曲)《泥沼》

Sufjan Stevens(詞、曲)《以你的名字呼喚我》

Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez(詞、曲)《可可夜總會》

Diane Warren(曲);Lonnie R. Lynn and Diane Warren(詞)《黑白正義》

Benj Pasek and Justin Paul(詞、曲)《大娛樂家》

【最佳服裝設計】

賈桂琳.杜倫(Jacqueline Durran)《美女與野獸》

賈桂琳.杜倫《最黑暗的時刻》

馬克.布里奇斯(Mark Bridges)《霓裳魅影》

路易斯.塞奎拉(Luis Sequeira)《水底情深》

康蘇拉塔.波兒(Consolata Boyle)《女王與知己》​

【最佳化妝與髮型設計】

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick《最黑暗的時刻》

Daniel Phillips and Lou Sheppard《女王與知己》

Arjen Tuiten《奇蹟男孩》

【最佳製作設計】

Sarah Greenwood(製作設計);Katie Spencer(場景陳設)《美女與野獸》

Dennis Gassner(製作設計);Alessandra Querzola(場景陳設)《銀翼殺手2049》

Sarah Greenwood(製作設計);Katie Spencer(場景陳設)《最黑暗的時刻》

Nathan Crowley(製作設計);Set Decoration: Gary Fettis(場景陳設)《敦克爾克大行動》

Paul Denham Austerberry(製作設計);Set Decoration: Shane Vieau and Jeff Melvin(場景陳設)《水底情深》​

【最佳音效剪輯】

Julian Slater《玩命再劫》

Mark Mangini, Theo Green《銀翼殺手2049》

Alex Gibson, Richard King《敦克爾克大行動》

Nathan Robitaille《水底情深》

Ren Klyce, Matthew Wood《STAR WARS:最後的絕地武士》​

【最佳混音】

Mary H. Ellis, Julian Slater, Tim Cavagin《玩命再劫》

Mac Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill《銀翼殺手2049》

Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo《敦克爾克大行動》

Glen Gauthier, Christian Cooke, Brad Zoern《水底情深》

Stuart Wilson, Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick《STAR WARS:最後的絕地武士》

【最佳視覺效果】

John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer《銀翼殺手2049》

Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick《星際異攻隊2》

Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus《金剛:骷髏島》

Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlon《STAR WARS:最後的絕地武士》

Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Joel Whist《猩球崛起:終極決戰》

【最佳動畫片】

Tom McGrath and Ramsey Naito《寶貝老闆》

Nora Twomey and Anthony Leo《The Breadwinner》

Lee Unkrich and Darla K. Anderson《可可夜總會》

Carlos Saldanha《萌牛費迪南》

Dorota Kobiela, Hugh Welchman, and Ivan Mactaggart《梵谷:星夜之謎》

【最佳紀錄片】

Steve James, Mark Mitten, and Julie Goldman《國寶銀行:小可入獄》

Agnès Varda, JR and Rosalie Varda《最酷的旅伴》

Bryan Fogel and Dan Cogan《伊卡洛斯》

Feras Fayyad, Kareem Abeed, and Søren Steen Jespersen《阿勒坡最後的男人》

Yance Ford and Joslyn Barnes《堅強之島》

【最佳實景短片】

Reed Van Dyk《Dekalb Elementary》

Derin Seale and Josh Lawson《The 11 O'Clock》

Kevin Wilson, Jr.《My Nephew Emmett》

Chris Overton and Rachel Shenton《The Silent Child》

Katja Benrath and Tobias Rosen《All Of Us》

【最佳動畫短片】

Glen Keane and Kobe Bryant《親愛的籃球》

Victor Caire and Gabriel Grapperon《花園派對》

Dave Mullins and Dana Murray《失物招領》

Max Porter and Ru Kuwahata《爸爸的打包術》

Jakob Schuh and Jan Lachauer《童話大亂逗》

【最佳紀錄短片】

Laura Checkoway and Thomas Lee Wright《Edith & Eddie》

Frank Stiefel《Heaven Is a Traffic Jam on the 405》

Elaine McMillion Sheldon and Kerrin Sheldon《毒鎮英雌》

Thomas Lennon《Knifeskills》

Kate Davis and David Heilbroner《Traffic Stop》

【最佳外語片】

《不思議女人》(A Fantastic Woman)(智利)

《夢鹿情謎》(On Body and Soul)(匈牙利)

《你只欠我一個道歉》(The Insult)(黎巴嫩)

《當愛不見了》(Loveless)(俄羅斯)

《抓狂美術館》(The Square)(瑞典)

頒獎典禮將於2018年3月4日於加州洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行。