〈時評〉美國撤我國國旗 絕不是偶發



去年九月底，美國國務院從官網上將介紹台灣頁面中的中華民國國旗撤除後，到現在美國貿易代表署官網、國務院領事事務局網站裡，有關介紹台灣的頁面，我國國旗也被消失。這顯然不是偶發事件，國安及外交團隊必須密切注意後續發展，避免美國大玩兩手策略，犧牲台灣權益。



從眾多事件發展中，顯示台美關係處於正面發展，像是蔡英文總統幾次出訪，都順利過境美國，以及2018年國防授權法（NDAA）中，提出美國軍艦停靠台灣港口的主張，眾議院日前通過「台灣旅行法」，鼓勵美國與台灣所有層級官員互訪，這幾天，世界衛生組織（WHO）的執委會上，美國發言力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）。



然後，去年九月底，美國國務院卻趁著網站更新的機會，將介紹中華民國國旗撤除，當時我方已向美國了解情況，並表達關切之意，並認為應該事件只是個案。如今，卻連美國貿易代表署、國務院領事事務局的官網，在最近也將中華民國的圖案下架，這也意味著所有相關動作並未停止。



過去這三個月，未見美國國務院的官網恢復我國國旗，也不見外交部對此事有進一步解釋，但相信在各方壓力下，外交部一定透過各種管道，想要了解原因。其結果有二，一是美國給了說法，但外交部不敢對國人明講；二是美國根本不理會我外交部的要求。因此，截至目前為止，美國依然只說，信守基於美中三公報與台灣關係法的「一個中國政策」，沒有其他解釋。



國旗從美國政府單位官網下架的事件，絕對不能輕忽，但必須釐清的是，中國大陸對中華民國國旗一向在意，與美國政府交涉時，都會一再提出抗議與要求，這絕對不是蔡英文總統上任後才發生的事。所以，為何此時我國國旗消失，才是外交單位積極尋找的答案。



美國的外交，向來站在自身利益思考，美中台關係亦復如此，而當美國愈向台灣傾斜時，中國的抗議也將愈強，若是要平衡此狀態，美國很可能在某些事情上對中國妥協或讓步。



但有一就會有二，中國勢必愈得寸進尺，如何在這個可能趨勢中，讓台灣取得更有利的發展位置或籌碼，將是國安團隊要費用思量的地方。



（作者李平華，資深媒體人）