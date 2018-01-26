季辛吉：北韓非核須為美基本外交目標

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）今天在國會指出，北韓對全球安全構成最立即的威脅，北韓非核化必須成為「基本的」美國外交政策目標。

法新社報導，季辛吉也點名伊朗是首要挑戰，並表示反對伊朗「霸權性擴張」及追求核武，仍應做為華府的高度優先要務。

94歲的季辛吉仍常對外交政策事務提出建言，他與另一高齡97歲的前國務卿舒茲（George Shultz）、72歲的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等外交政策重量級人士，到參議院軍事委員會就全球安全挑戰聽證。

季辛吉拿出一幅圖片顯示國際威脅漸增，包括核擴散、中國威權主義，以及俄羅斯干預美國選舉和介入東歐。

季辛吉描述一個空前景況說：「對國際安全最立即的挑戰是北韓核子計畫的進展；這是10年內第2次，外界廣泛認為結果已由不可接受，正在變為不可逆轉。」他並指出若無法遏止平壤發展核武，恐會促成亞洲新一輪軍備競賽。

他說：「北韓非核化必須是基本目標..若無法達成，我們就須為核武向其他國家擴散做好準備。」

阿米塔吉對川普政府處理全球威脅提出批評。他說：「不幸的是，近期美國外交政策缺乏連貫性，已增加美國在全球角色的不確定性。」

舒茲則表示，非洲人口的急遽增長恐引發大規模遷徙，這是西方國家不能忽視的威脅；他也堅持認為，增加使用危險武器微型化與自動化的技術，恐導致混亂。微型化是美俄打算改良自身核武器的關鍵要素。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070126