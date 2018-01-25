賴揆拍板　108年度科技預算成長5%

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）行政院長賴清德今（25）日主持「行政院科技會報第14次會議」，聽取「科技計畫執行成效暨108年度重點政策說明及資源配置」及「108年度政府科技發展計畫先期作業說明」二項報告。對於明（108）年度科技概算較107年度成長5%，賴院長表示同意支持。



根據新聞稿，這是賴清德院長首度主持科技會報。針對會中張忠謀等委員指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果，賴院長表示，因此應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。



賴院長強調，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。



有關簡立峰委員所提「科技跨域發展」問題，賴院長指出，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等。此外，未來相關部會也應加強相關基礎建設與人才培育。



行政院科技會報辦公室指出，108年度科技計畫的重點政策項目，除維持107年度「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」、「循環經濟圈」、「數位經濟」及「文化科技創新」及「晶片設計與半導體前瞻科技」等10大重點政策項目外，新興及擴大推動方向將著重聚焦於AI、醫療科技等項目，提升台灣科技發展的附加價值競爭力。



行政院科技會報辦公室亦表示，政府「5+2產業創新」推動方案，主要為厚實產業創新的發展基礎，以呼應目前產業跨世代、跨境、跨領域、跨虛實的發展趨勢。

邁向智慧國家是行政院五大施政目標之一，除落實「數位國家．創新經濟發展方案」外，更要憑藉我國在晶片半導體的優勢基礎，積極運用智慧科技應用技術，如人工智慧、物聯網、大數據等，提升產業升級、促進經濟發展及提高民眾生活品質。