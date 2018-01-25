迪士尼『TSUM TSUM派對嘉年華』台北101開幕　陪民眾過春節

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）由台灣華特迪士尼公司授權，野獸國與台北101共同主辦的「TSUM TSUM派對嘉年華」，將在1月25日至3月4日於台北101水舞廣場舉辦，超可愛的TSUM TSUM角色大集合，將與大家同樂！

全台首次超大型戶外「TSUM TSUM派對嘉年華」，最萌迪士尼TSUM TSUM角色總動員，邀請粉絲一起開啟派對模式玩翻天！

結合遊戲以及體驗兩大主軸，獨家闖關遊戲以及豐富個性DIY體驗，讓大家親身感受TSUM TSUM超萌魅力！

台北101發布新聞稿表示，為提供消費者優質體驗，2016年即積極引進各種國際級會展活動。去年的「歐洲風味嘉年華、德國啤酒節」深受國內外民眾喜愛，全球首創的「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」一開展即創造史無前例的艾莎、雪寶風潮，與粉絲一路歡樂跨越2018年。

緊接著在國內外旅客最高峰的農曆新年、西洋情人節，台北101再度與迪士尼、野獸國攜手合作，打造超可愛『TSUM TSUM派對嘉年華』甜蜜打卡點，活動期間更搭配台北101觀景台、臺北市雙層觀光巴士推出通關護照組，讓國內、外粉絲一起來登高遊台北、玩轉Fun新年！

本次「TSUM TSUM派對嘉年華」推出全台獨家限定通關護照組，除了獨家TSUM TSUM派對個性時尚包乙個，每本通關護照內含活動體驗券10張，可體驗派對嘉年華闖關遊戲和DIY活動。

「TSUM TSUM派對嘉年華」限定通關護照組已於1月８日正式開賣，每組建議售價500元，數量有限、售完為止。

民眾可於野獸國忠孝門市、台北101購物中心一樓水舞廣場售票服務櫃檯、及博客來售票等處購買。

「觀光巴士+通關護照組」也於1月12日正式開賣，內含TSUM TSUM派對嘉年華通關護照組 + 雙層巴士單日票，原價1,100元，74折優惠800元，可洽臺北市雙層觀光巴士官網。

外籍旅客限定之「觀景台+通關護照組」原價1,100元，優惠999元，將於1月25日正式開賣，民眾可於台北101購物中心1F水舞廣場出入口販售處、5F觀景台售票櫃檯購買。

​針對「TSUM TSUM派對嘉年華」，台北101亦推出獨享禮遇：平日單日消費需達10,000元方能申辦之「台北101禮讚卡」，現在持通關護照即可免費申請，享多重會員優惠。民眾可至台北101購物中心1 F水舞廣場出入口販售處或B1客服中心申辦。

​【TSUM TSUM派對嘉年華資訊】

TSUM TSUM派對嘉年華開放時間如下：

周一~周四 13:00-21:30

周五及國定假日前夕 13:00-22:00

週六 12:00-22:00

周日 12:00-21:30

其他特殊節慶以及春節營業時間調整，將以台北市政府公布的訊息為主。

更多詳細資訊請洽：

l 《TSUM TSUM派對嘉年華官網》 http://www.disney.com.tw/TSUMTSUMCarnival2018/

l 《迪士尼官網》http://www.disney.com.tw/

l 《野獸國官網》http://www.beast-kingdom.com.tw/v2/official

l 《台北101官網》 http://www.taipei-101.com.tw/ 、購物中心服務電話02-8101-8800