學測26日登場　考生務必帶「有效證件」應試

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）107學年度學科能力測驗明(26)日登場，今(25)日下午2時至4時，全國同步開放考生看考場。

由於今年首度取消准考證，改用5種附照片的身分證件，大考中心提醒考生，務必再三確認帶有效證件應試。正式考試時，將以身分證件核對考生身分。

中央社引述大考中心副主任黃璀娟指出，學測規定的有效證件有5種，包括身分證、附照片的健保卡、居留證、護照、駕照的正本。考生至少要帶1種。



先前舉辦的高中英聽測驗，因首度取消准考證，有9成考生未帶有效證件，違規暴增20倍，大考中心特別提醒考生，務必再三確認自己帶的是有效證件。



大考中心提醒，學生證、沒有照片的健保卡或證件影本，都屬無效證件，術科考試今年仍有發准考證，也不能用在學測考試。



按照規定，學測未帶有效證件，將扣一級分，如果一整天都來不及補上，累積起來3科就會被扣3級分，影響非常大。



107學年度學測，全國共13萬6465人報名，分成33考區、88分區、3362個試場應試。

中央社引述大考中心提醒，注意所屬分區學校的名稱和地址，有幾所學校名稱非常相近，例如「新莊高中」和「新莊國中」、「新北高工」和「新北高中」。



此外，桃園市有一些學校今年從國立改為市立，例如武陵高中、陽明高中、桃園高中等，分區名稱也相對更改，考生不要以為考試通知印錯了。