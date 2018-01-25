富邦中國政策金融債ETF 躋身全球之最

繼2011年成立國內第一檔中國A股ETF，富邦投信持續耕耘中國市場，陸續發行7檔涵蓋A股、H股、深証的原型、槓反ETF，統計至昨（24）日止，中國相關ETF規模已達新台幣562億元。其中，為滿足投資人投資中國一次到位的需求，今年開春即募集富邦中國政策金融債ETF(證券簡稱：富邦中國政策債、證券代號：00718B)，深獲投資人肯定，募集金額達新台幣48億元，並於1月19日獲准成立，成為全球規模最大的中國債券ETF（中國國債及政策金融債ETF），預計將於2月份正式上櫃掛牌。

富邦投信在推出富邦中國政策金融債ETF後，中國ETF系列產品線即正式跨足股票及債券資產類別，除產品的廣度之外，也將持續拓展中國產品線的深度，研發推出更具獨特性的中國相關ETF。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文建議，投資人在2018年可採股7債3的比例原則來投資中國，利用ETF來滿足投資人在中國資產配置的需求，更可完整掌握中國投資契機。

廖崇文說，展望2018年中國的投資機會，可說是股債均不容錯過。第一季有兩會加持，陸股震盪向上機率高，逢低布局或加碼已成市場共識。在春季行情助力、獲利成長潛力、資金充沛動力、信心回復推力等四力推波助瀾下，陸股在2018可望翻身；而中國債市亦是有利可圖，中國政策金融債不但相較國債擁有高信評、利差大及流動性佳的優勢，在存續期間低且具備高殖利率的特性下，收益率誘人，至於籌碼面也相當穩定，近五年平均發債量佔整體近九成，供給相對穩定，2018年若債市情緒好轉，中國政策金融債與中國國債的利差有機會大幅收斂，因此投資中國政策金融債所得到的報酬將有機會高過中國國債。