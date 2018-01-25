富邦證券陪你一起追夢，不孤單！

農曆年前，千萬不能錯過富邦證券幫投資人加年終的好機會!富邦證券為陪伴客戶圓人生中每個美好的夢想，特別推出定期定額「持之以恆抽汽車」活動，只要於2018年12月31日前，達成連續扣款六個月之任務，即可獲得Mazda3抽獎機會乙次，此次活動將分別於2018年7月及2019年1月各抽獎出乙台Mazda3汽車，還加碼多張日本、韓國來回機票！對投資人而言，ETF具備成本低且操作靈活的特性，可以透過平均成本法則創造微笑曲線，若每月以定期定額的方式，持之以恆投資ETF，再輔以停利不停扣的操作方式、結合富邦理財機器人服務，有機會達成長期穩定報酬的投資目標。

富邦證券於去年12月舉辦之「小資世代_約定你我的質感生活」活動，截至今日已逾上萬人參與定期定額ETF扣款，定期定額ETF是非常適合小資族的理財方式，本次活動除了讓小資世代更靠近自己的夢想，同時還有獲得小確幸之可能，只要您在2018年2月9日前，於富邦證券首次成功扣款定期定額ETF，即有乙次抽獎機會，活動獎項包括韓國首爾雙人來回機票、Dyson Supersonic™吹風機、六福皇宮英式下午茶、威秀影城雙人電影票、屈臣氏購物金、KKBOX 90天音樂無限暢聽等，多達上百樣精選好禮等您來拿，詳情請上「小資世代_約定你我的質感生活」活動官方網站(https://www.fubon.com/securities/hot_new/event2018/index.html) 或「富邦證券 富貴財神幫」FB粉絲專頁查詢。

此外，若您在2018年2月9日前使用線上開戶並投資定期定額ETF，富邦證券將立即送您統一超商商品卡300元！使用線上開戶平台，投資人不需要出門勞苦奔波，只要透過智慧型手機或電腦，即可線上簽署定期定額契約書、約定投資標的、設定扣款日期與金額，所有步驟都可以在電子交易平台上一氣呵成；另富邦證券考量到投資新鮮人每月可配置之資產有限，現在只要1,000元即可參與定期定額ETF，且富邦證券提供客戶五種截然不同、前景看好的投資組合，符合眾多穩健型投資人需求，任您挑選，並協助您鎖定較具成長潛力的投資機會。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) 或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­