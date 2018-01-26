台人任滬政協委員 陸委會：極少數樣板

（中央社記者繆宗翰台北25日電）針對台灣出生的上海新屆政協委員謝國群，陸委會副主委邱垂正今天表示，謝男已遭除籍。中共企圖以複製「盧麗安」模式攏絡台灣人作宣傳樣板，都是極少數遭中共利用的統戰對象。

另外，對於中共政治局常委汪洋名列新一屆中國全國政協委員名單，可望接任政協主席。邱垂正呼籲中國大陸新人新政，處理涉台事務時，應務實傾聽台灣民意，在政策上展現智慧與善意，透過溝通對話化解紛歧，與台灣共同推動兩岸關係相向而行、穩健前行。

中共官媒新華社日前報導，1990年代以台生身分到中國求學的謝國群，目前已經取得中國的身分證，並以台胞身分名列上海市人大代表和上海市政協委員。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對媒體記者相關提問表示，謝男民國96年返台申請結婚登記時，彰化市戶政事務所人員發現他具有中國大陸人士身分，主動通報內政部移民署查證，進而依法廢止當事人戶籍。

邱垂正說，謝男已是中國大陸人士，不具台灣人民身分，因此並非兩岸條例第33條規範對象。

邱垂正指出，中共當局早期以1949年前赴陸台籍人士及其二代，作為對台統戰重點對象，近來則企圖以複製「盧麗安」模式，積極籠絡在台灣出生，赴陸發展的台籍人士作為宣傳樣板。

他表示，可惜這些人都是極少數遭中共利用的統戰對象，無法獲得台灣人民認同，也無法代表台灣的主流民意。中國大陸有關方面此時炒作謝國群的案例，只是徒勞與不得台灣人心的作法。

邱垂正重申，從事實證明，民主、自由、法治的體制才是真正符合人性，值得所有人類共享與追求的價值。政府對台灣自由民主體制充滿信心，即使有少數人選擇另外一種價值，也不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地熱愛，和對自由民主價值的堅持。

另外，對於總統蔡英文日前接受電視媒體專訪時提到「台灣價值」，邱垂正則表示，台灣是民主、多元、開放、正義的社會。這種以民主自由與人權法治為核心的政治制度與生活方式，都是台灣價值豐富內容的體現，也是台灣永續發展的核心，更與國際社會普世價值相連結。

邱垂正指出，面對兩岸制度不同的差異，政府堅持以主流民意為依歸，捍衛台灣在兩岸交流中的主體性，並積極提升台灣軟實力，深化兩岸交流與合作，讓台灣經驗能成為兩岸人民互動及共享價值，中國大陸應該尊重台灣價值、理念，更因透過對話交流來理解。