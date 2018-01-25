晶英國際行館榮獲第九屆最佳設計酒店大獎最佳新銳時尚獎

本月22日由大陸外灘傳媒舉辦的權威設計類高端酒店評選大獎，「第九屆最佳設計酒店大獎」頒獎典禮在上海舉行，御盟集團全力打造的晶英國際行館(Silks Club)，於去年11月5日正式開幕即有亮點表現，榮獲「最佳新銳時尚」大獎，是2018年全台唯一獲獎飯店。最佳設計酒店大獎以發掘符合世界級水準的設計酒店為出發點，以「時髦避世」的生活態度為主題，晶英國際行館融合藝術設計、精湛工藝、文學與頂級餐飲服務，細緻化服務與軟硬體設備皆表現卓越，獲得大獎肯定。

最佳設計酒店大獎根據報名飯店的設計團隊、建築特色、地理位置、服務設施以及創新亮點等因素，初選百餘家入選飯店，再由100位演藝圈、 設計師、 行業意見領袖、 文化名人生活家和網路意見領袖(KOL)、 酒店控評審團的評選結果中產生最終獲獎名單，旨在為讀者篩選極具品質感、設計感、良好服務體驗的酒店。22日晚間在上海舉行的頒獎典禮中，御盟集團暨晶英國際行館董事長邵永添上臺領獎並發表獲獎感言，除了感謝評審青睞，更表示海洋之都高雄近年累積了許多人文藝術軟實力，未來的觀光發展潛力無窮，歡迎來自全球的貴賓至高雄體驗一場「時髦避世」之旅。

晶英國際行館位於人文藝術氣息濃厚的高雄亞洲新灣區，凝聚御盟集團 11 年的潛心設計結晶，以「藝術」為核心設計理念，邀請世界知名德國藝術創作團隊Art + Com，以「高雄」為靈感，在飯店一樓大廳打造全球飯店業首創4D 浮空動力裝置藝術(Kinetic Sculpture)，「舞動的粒子」(Dancing Particle)更成為台灣新地標。館內視覺呈現簡約質感美學，攜手永添藝術公司，以打造藝術國際交流平台為初衷，策畫邀集台灣海內外近兩百位優秀藝術創作者創作，希望在高雄建立屬於藝術的國際交流平台，發掘更多具潛力的藝術家。館內147間全套房象徵147位藝術家的露出平台，讓世界旅人透過藝術者的眼，看見台灣土地的形色。晶英國際行館表示，客房內藝術品開放收藏，藏家若是對藝術作品感興趣，可洽詢飯店工作人員。飯店透過永添藝術公司的精心規劃佈展，期望讓旅客帶回的不僅是紀念和回憶，更是無價的生命藝術行旅。

晶英國際行館更引進了日本首相指定的國宴級餐酒品牌「Ukai」和「獺祭」，空間設計由曾經三度榮獲日本 JCD 室內設計優秀賞的設計師橋本夕紀夫以「幽玄」為主題打造出氛圍時尚璀璨的 Ukai-Tei Kaohsiung。設計師利用山水墨畫中的氤氳氛圍，透過連通二、三樓螺旋樓梯上優美的圓弧頂燈線條及細緻的窯燒馬賽克壁磚以黑白交錯營造視覺上漫天水氣、山水一色的幽靜意境，讓前來用餐的饕客能獲得味覺與視覺的饗宴。