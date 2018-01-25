台北中山意舍酒店 Buttermilk陪您過年

狗年運轉幸運至，今年除夕夜是否想帶家人來點不一樣的西式團圓年夜飯，台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳在2月15日的晚餐時段，特別準備了極具特色的西式團圓饗宴「除夕狗年圍爐年夜飯」每位只要新台幣1,788元，即可享受半自助式的Semi-Buffet，主菜提供三種選一再搭配豐盛的自助餐檯吧。年夜飯主菜提供Brandt美國自然肋眼牛排或碳烤帶骨豬里肌、香煎帝王鮭等三種選擇，為了豐富年節氛圍，自助餐檯吧特別推出除夕夜限定餐點，旺來彩虹鮭魚生與六福臨門火腿乳豬拼盤等多道吉祥開運菜，全家歡聚品嘗精緻美食，旺來福來狗年一起發大財。

狗年吃彭派 美國阿嬤黃金炸雞必嚐 犬歲發財喜迎2018！

此次團圓圍爐年夜飯主廚端出多道招牌主菜，除了Brandt自然牛肋眼與碳烤帶骨豬里肌外，也依中國年推出應景的「年年有餘」的香煎帝王鮭供選擇，多樣的主菜選擇保證讓闔家大小都找到自己屬意的新年料理。除此之外，自助餐檯吧首推無限量供應的餐廳明星料理美國阿嬤秘方黃金炸雞，玩轉經典的美式南方炸雞配方，金黃酥脆外皮加上鮮嫩多汁的雞肉，保證成為除夕夜餐桌上老少咸宜的人氣佳餚；象徵新年招財進寶的旺來彩虹鮭魚生，鮭魚丁用鳳梨(旺來)、蝦夷蔥、脆米花等紅綠橘黃多色配料搭配，祈求多采多姿的新年；六福臨門火腿乳豬拼盤，山火腿、法式肉派與脆皮豬腩等珍貴的宴客菜，是討喜又實在的美味；另外，象徵開運添財的福氣金瓜濃湯與烏金玉帶炒飯，用上有海中烏金之稱的頂級乾貨烏魚子與爆炒過的甘貝等，鹹香有味是五星級美饌。Buttermilk摩登美式餐廳，除夕狗年圍爐年夜飯菜色豐盛多元，除了有配合節慶新出爐的吉祥佳餚之外，隨主餐還另附上烤Tex-Mex玉米與奶油洋芋泥，自助餐吧檯則提供沙拉、冷熱食、甜點等多道店內人氣料理，喜迎狗年吃得一桌彭派。

除夕團圓年夜飯就在中山『BUTTERMILK』摩登美式餐廳

Buttermilk 摩登美式餐廳擁有大片的全景落地窗，邊享受美食之餘還能欣賞中山北路漾麗的林蔭大道美景。開放式廚房、長條型互動式吧檯與舒適的沙發區、在這別緻的休閒風格輕鬆安排一場充滿美式風格的除夕團圓飯，室內裝潢如同居家般的溫暖氛圍，讓您暫時放工鬆弛，遠離煩囂。