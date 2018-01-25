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台北中山意舍酒店 Buttermilk陪您過年

帶家人來點不一樣的西式團圓年夜飯，狗年一起發吧!

By 車懿恬,台灣英文新聞－編輯
2018/01/25 17:59

狗年運轉幸運至，今年除夕夜是否想帶家人來點不一樣的西式團圓年夜飯台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳在215日的晚餐時段，特別準備了極具特色的西式團圓饗宴「除夕狗年圍爐年夜飯」每位只要新台幣1,788即可享受半自助式的Semi-Buffet，主菜提供三種選一再搭配豐盛的自助餐檯吧。年夜飯主菜提供Brandt美國自然肋眼牛排碳烤帶骨豬里肌、香煎帝王鮭等三種選擇，為了豐富年節氛圍，自助餐檯吧特別推出除夕夜限定餐點，旺來彩虹鮭魚生與六福臨門火腿乳豬拼盤等多道吉祥開運菜，全家歡聚品嘗精緻美食，旺來福來狗年一起發大財。

 

狗年吃彭派 美國阿嬤黃金炸雞必嚐  犬歲發財喜迎2018！

此次團圓圍爐年夜飯主廚端出多道招牌主菜，除了Brandt自然牛肋眼碳烤帶骨豬里肌外，也依中國年推出應景的「年年有餘」的香煎帝王鮭供選擇，多樣的主菜選擇保證讓闔家大小都找到自己屬意的新年料理。除此之外，自助餐檯吧首推無限量供應的餐廳明星料理美國阿嬤秘方黃金炸雞，玩轉經典的美式南方炸雞配方，金黃酥脆外皮加上鮮嫩多汁的雞肉，保證成為除夕夜餐桌上老少咸宜的人氣佳餚；象徵新年招財進寶的旺來彩虹鮭魚生，鮭魚丁用鳳梨(旺來)、蝦夷蔥、脆米花等紅綠橘黃多色配料搭配，祈求多采多姿的新年；六福臨門火腿乳豬拼盤，山火腿、法式肉派與脆皮豬腩等珍貴的宴客菜，是討喜又實在的美味；另外，象徵開運添財的福氣金瓜濃湯烏金玉帶炒飯，用上有海中烏金之稱的頂級乾貨烏魚子與爆炒過的甘貝等，鹹香有味是五星級美饌。Buttermilk摩登美式餐廳，除夕狗年圍爐年夜飯菜色豐盛多元，除了有配合節慶新出爐的吉祥佳餚之外，隨主餐還另附上烤Tex-Mex玉米與奶油洋芋泥，自助餐吧檯則提供沙拉、冷熱食、甜點等多道店內人氣料理，喜迎狗年吃得一桌彭派。

 

除夕團圓年夜飯就在中山『BUTTERMILK』摩登美式餐廳

Buttermilk 摩登美式餐廳擁有大片的全景落地窗，邊享受美食之餘還能欣賞中山北路漾麗的林蔭大道美景。開放式廚房、長條型互動式吧檯與舒適的沙發區、在這別緻的休閒風格輕鬆安排一場充滿美式風格的除夕團圓飯，室內裝潢如同居家般的溫暖氛圍，讓您暫時放工鬆弛，遠離煩囂。