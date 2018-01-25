【平昌冬奧】兩韓共組球隊 北韓女子冰上曲棍球隊抵南韓

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)今(25)日早上，北韓女子冰上曲棍球隊與其他運動選手，抵達南韓，為下個月將開幕的平昌冬季奧運做準備。

根據美國《美聯社》報導，北韓選手已入住南韓的國家選手村。南韓冰上曲棍球隊選手與加拿大籍教練莫瑞(Sarah Murray)在選手村前，熱烈歡迎北韓選手，並獻上花束以表誠意與善意。

(美聯社)

兩韓選手在合照時大喊：「我們是一家人!」(We are one!) 為了瞭解北韓選手在場上的習慣與優缺點，教練莫瑞打算先讓北韓與南韓球員分開練習幾天。

(美聯社)

南韓統一部也證實，北韓女子冰上曲棍球隊選手與代表團的政府官員，已跨越北緯38度線，抵達南韓。日本《NHK》指出，選手們將前往鎮川，與南韓女子冰上曲棍球好手們一同練習，培養默契，為下個月的比賽做準備。平昌冬奧將於2月9日開幕，兩韓已達成共識，選手們將共舉統一旗幟，在開幕儀式中遊行。

奧運委員會已批准22名北韓選手參加平昌冬奧，其中包括12名冰上曲棍球選手。其餘10名選手則列於花式滑冰、短跑道速度溜冰、高山滑雪與越野滑雪的比賽名單中，預計2月1日抵達南韓。

儘管國際社會對兩韓共組曲棍球隊伍，抱持樂觀態度，南韓國內卻充滿反彈聲浪。根據一項調查，約七成受訪者反對兩韓共組曲棍球隊伍，原因是這將剝奪部分南韓球員上場打球的時間與權益。

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