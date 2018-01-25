《望鄉》專訪  用最貼近的視角描述郭雪湖大師  (上)

(臺灣英文新聞 / 李佳 臺北採訪報導 ) 郭雪湖 (1908－2012），臺灣日治時期重要畫家，是台灣膠彩畫的重要典範，也曾是「臺灣台展三少年」之一，一生為膠彩畫藝術犧牲，即使一路跌跌撞撞，也持續堅持一輩子的膠彩畫藝術。今(2018)年1月，郭雪湖之子郭松年先生，為完成父親的遺願，耗時四年，為父親撰寫完整傳記《望鄉》，追尋父親郭雪湖的藝術生涯。

日治時期，膠彩畫稱之為東洋畫，臺灣的膠彩畫是在日本統治時期，由日本傳入的繪畫方式。戰後，開始舉辦全省美展，當時中國來台的畫家認為「膠彩畫」是日本人的東西，不宜為「國畫部」，因此掀起國畫論辯，讓郭雪湖當時學畫生涯常遭困境，逼不得已離開家鄉，但他不為困境低頭，也不迎合潮流作畫，繼續為膠彩畫藝術努力付出。

郭雪湖大師作品，《圓山附近》( 圖 / 郭雪湖基金會提供 )

郭雪湖1964年旅居日本，讓它的畫藝展開新樣貌，像是以《南街殷賑》作品，紅遍全臺，也讓更多人了解大稻埕的故事，希望要用臺灣人的眼睛，展開臺灣膠彩畫藝術的新世界，雖然旅居海外，卻始終最愛故鄉。

郭雪湖大師作品，《南街殷賑》( 圖 / 郭雪湖基金會提供 )

作者郭松年談起兒時對父親的印象，是位嚴格且脾氣大的父親，直到1965年赴日求學與父親一同相處六年，才真正體認到所謂的「父愛」，這些年，看見父親一生為膠彩畫的付出，是無法形容的感動。

郭松年表示父親常帶著他去美術館，看看寫生，看看畫展，或許從小耳濡目染，讓郭松年對於藝術饒有興趣，不過父親卻不讓他專職學習藝術，但回顧父親所有作品，總能在畫中看見父親對畫的熱愛，相當優美，郭松年也邀請大家一同從《望鄉》當中，了解他偉大的父親為藝術犧牲的感動！

圖為《望鄉》作者郭松年，也是郭雪湖大師次子。( 圖 / 李佳 )