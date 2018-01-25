《50樓Café》吃吃的愛台灣‧一月「愛買」篇

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，廳內環繞落地明窗，雙北美景綿延如畫，加上推陳出新的佳餚美點，開幕一年多盛況不歇！新年伊始，有鑑於消費者對安全健康飲食的重視，「50樓Café」決定與關係企業「愛買」合作，以「吃吃的愛台灣」為2018年的主題，依照季節遞嬗，由愛買推薦在地友善食材，交由餐廳優秀的廚師群料理，落實『從產地到餐桌、安心上菜』的理念！1月18日至31日，二者攜手推出第一檔「吃吃的愛台灣─愛買篇」，歡迎消費者前往50樓Café嚐鮮，訂位專線(02)7705-9723。

以發掘在地好食材為職志的愛買，環島10萬多公里，走遍全台100多個鄉鎮，用心尋找友善培育、安全健康的生鮮食材，許多不但具備產銷履歷、國際認證，還有特別與小農契作的各種台灣好物！此次「吃吃的愛台灣─愛買篇」，使用到愛買推薦的優質食材近20種，簡述如下。

吃吃的愛台灣─愛買篇/特色食材

嚴選肉品

彰化芳苑優酪豬：豬農吳文元10多年前率先引進歐洲的「活益菌液態飼養」，經過不斷的挫敗、修正、調整，最後終於用穀物和菌粉的全素養生配方，打造出全台第一個優酪豬品牌，因此獲得2009年神農獎的肯定！優酪豬體格健壯，免疫力強，不用抗生素及瘦肉精，肉質緊實鮮美，不腥臊，肥油少，又有一股淡淡的穀香。

「凱馨」活蜜雞：市佔六成、有台灣土雞王稱謂的凱馨公司，自6萬隻母雞中，嚴選出200隻優良的第一代原種，經過6年的汰弱留強、至少7代的科學化育種、耗資千萬元，才培育出來這款純種台灣土雞。活蜜雞以穀物、酵素、草藥飼養，聽音樂放牧100天以上健康長大，肉質水嫩，無腥味，吃來軟中帶Q，除供應國內如鼎泰豐、老協珍等各大餐飲名店，並長期外銷日本、新加坡等地。

生鮮海產

牛奶文蛤：原本從事機械的倪世宏，返鄉接掌家業，決定要改變之前工作會對環境造成傷害，轉而以自然健康的永續經營理念，用發酵牛奶來養殖文蛤，有別於一般肥水養殖，他的牛奶文蛤碩大香甜，更獲得產銷履歷認證，無農藥添加，品質營養又健康！

屏東枋寮午仔魚：友善小農李金生以低密度養殖午仔魚，池水也可循環再利用，獲得產銷履歷與屏東優質水產雙認證！魚隻生長速度平穩，油脂明顯，魚肉細膩滑嫩。

雲林口湖烏魚：雲林口湖以烏魚子聞名全台，自然也帶動烏魚養殖風氣，供應量約佔全國六成！當地採生態養殖法，不用藥，魚隻在3%以上海水濃度的池中吃菌類及藻類緩慢生長，造就緊實又甜美的肉質，長成至二年以上的大型烏魚經捕撈後立即活體放血，以生魚片等級的流程處理，擁有油脂豐富、魚肉鮮甜的優點。

新北貢寮九孔：第三代養殖達人蔡家源，在東北角天然海域、以天然海藻飼養九孔和鮑魚，不用抗生素等禁藥，每年接受4次以上檢驗，獲得政府核發的安心標章。因養殖環境開闊，九孔口感特別Q嫩鮮甜。

優質蔬果

台東土坂紅藜：位於南迴山腳下，台東縣達仁鄉的土坂部落，是一片不受污染的淨土，原住民青農吳正忠潛心種植有「穀物界紅寶石」美稱的藜麥，並自創品牌「紅黎先生」，以此原民部落的傳統農作，號召族人返鄉耕作，振興家鄉經濟，更開發出多項相關產品，而獲得國際間多面獎牌！紅藜現已被視為「國民養生聖品」，對減重、防癌、美顏都有助益，營養價值非常完整！

屏東歸來大力蔘牛蒡：祖父輩就開始種牛蒡的陳健行，因為使命感，自外地工作返鄉，便在自家已有百年歷史的牛蒡田，以友善栽種方式種植日本柳川品種的牛蒡，不使用化肥、農藥、除蟲劑，獲得產銷履歷及有機認證，更是2013神農獎得主！他特別將外銷日本直徑達2公分的規格，交由愛買獨家銷售，口感優異、帶有人蔘香氣，營養豐富。

嘉義旭嶺國宴黑木耳：坐落於阿里山腳下的「旭嶺農場」，栽種黑木耳已有30多年的歷史，產量高居全台七成以上，也外銷日、韓及東南亞等地。農場堅持採用自然農法栽培，通過有機農產品及ISO22000等多項認證，溫室出產的黑木耳碩大肥美，滋味是新鮮爽口、軟中帶脆，躍上2016年總統就職國宴餐桌。

南投國姓鄉鮮菇道/台中新社天下第一菇：前者是愛買的契作廠商，主產鴻禧菇與美白菇，由日本引進台灣種植，在有機管理和無污染的室內恆溫環境生長，品質特別有保障。後者不但是台灣培育杏鮑菇的先鋒，其產量更居全台之冠，在嚴格控管的生產流程中，杏鮑菇，富含膳食纖維和多醣體，是極佳的保健食材，口感Q彈，甜脆多汁。

高雄美濃白玉蘿蔔：當地水土肥沃，所產的蘿蔔潔淨透白，便被稱為白玉蘿蔔。冬天正是盛產期，細皮嫩肉，清甜鮮脆，可帶皮享用，富含纖維及消化酵素，營養價值高，又有「小人參」之稱。

高雄杉林巴掌栗子南瓜：無毒栽培，整顆洗淨、去梗去籽，蒸熟後帶皮食用，最為營養，鬆甜香軟，美味天成。

桃園碧蘿村酸白菜：碧蘿村有機農場生產之真空包裝酸白菜，無任何添加物，通過國際認證，幼嫩爽口，酸脆開胃，香氣濃郁！

台中大甲芋頭：以檳榔心芋馳名全國，外皮的紫紅點是其特色，點數越多品質越好，煮熟的口感Q彈綿密，香味濃郁。

嘉義溪口紫心地瓜：土生土長的陳寶洋，有鑑於農藥使用氾濫，定意以天然有機農法栽種地瓜，全程不用農藥，他率先採用日本鹿兒島品種，花青素含量最高，又通過426項農藥檢測無驗出，皮薄肉細的品質，口感滑順，甜度適中，被稱為『幸福地瓜』。

屏東萬丹老鷹紅豆：萬丹以紅豆聞名，為免鳥類啄食，會灑落液劑毒鳥，未料卻害死會吃鳥屍的老鷹，為了保育老鷹，農友林清源改用無毒友善農法種植高雄九號紅豆，雖然成本變高，卻讓老鷹回來了，故名！老鷹紅豆栽種過程需通過多項檢驗，自然熟成採收，顆粒大而飽滿，口感綿密鬆軟，營養價值更高。

南投中寮手工窯燒龍眼：中寮龍眼具備殼薄、肉厚、籽小的特點，小農栽種時不用除草劑和化肥，獲得有機轉型期認證；窯燒時以龍眼木不間斷煙燻五天，出窯的龍眼窯燒氣息濃郁豐沛，入口香氣襲人！

吃吃的愛台灣─愛買篇/特色美食

50樓Café自助餐廳總主廚邱隆盛(Ben)專擅西餐，與中菜主廚周聖宗(Avan)每天面對大量消費者上門，非常了解食材把關的重要性，以往進貨都是依賴供貨商，現在開始與同屬遠東集團的關企愛買合作，由整個愛買採購團隊當後盾，按時提供友善、有機、或有認證的台灣在地優質食材，主廚們也覺得是對這個產銷供應鏈做出一點小小的貢獻，並真正落實『從產地到餐桌、安心上菜』的理念！

50樓Café的自助餐檯分為四大區域，「吃吃的愛台灣─愛買篇」推出時，除飲料、現榨果汁區，所有特色佳餚在其它三區一字排開(依現場實際供應為準)，好吃好看，營養健康。自助餐費如下：午餐─平日NT$780、假日NT$880；晚餐─平日NT$880、假日NT$980。菜色請見以下說明。

開胃冷食區

除了色彩繽紛的沙拉吧、最受歡迎的現流生魚片和生猛海鮮吧外，主廚用愛買食材開出的菜色包括：貢寮九孔鮑佐五味醬、大力蔘牛蒡及國宴黑木耳越式春捲、南投鮮菇及海藻沙拉、炭烤活蜜雞胸沙拉佐窯燒龍眼莎莎醬、嘉義紫心地瓜沙拉、高雄栗子南瓜佐窯燒龍眼蜂蜜醬。

日料區除了現製手捲、各色壽司，也會增加用台東土坂紅藜摻入醋飯中的加州捲，其上還再加入用紫心地瓜、栗子南瓜、大甲芋頭、和老鷹紅豆各自調製的餡泥，粉紫嫣紅的賣相，煞是好看，口感也大加分！搭配的日式小菜也多了醬醃白玉蘿蔔、和烏梅醋漬大力蔘牛蒡絲，清爽開胃。

中西熱食區

寒流壓境，一碗熱騰騰的湯品正足以驅除寒意。主廚誠意十足，中式的白玉蘿蔔排骨湯和西式的牛奶蛤蠣菇蔬酥皮濃湯，同時上場；現煮區更有古早味麻油鮮菇活蜜雞與碧蘿村酸白菜優酪豬涮涮鍋輪番上陣！周邊配菜擺滿各式各樣的鴻禧菇、美白菇、杏鮑菇和黑木耳，來客現點現煮，搭配麻油雞或酸白菜鍋底享用，十分過癮！

至於中西佳餚則包括蜜汁叉燒優酪豬、玫瑰活蜜雞腿、XO醬鮮菇爆雙脆、紅藜養生上海菜飯、古法三杯牛奶文蛤、酒香紅麴優酪豬、蠔汁大甲芋香活蜜雞、白玉蘿蔔燉牛腩、窯燒龍眼蒸鮮魚、奶油藜麥菌菇燉飯、酥炸優酪豬排佐窯燒龍眼塔塔醬、泰式椒麻活蜜雞、法式焗烤紫薯栗子南瓜、嫩煎羊排佐窯燒龍眼紅酒醬…等。

極受歡迎的炸物，除了必有的各種魚、蝦、鹹酥雞以外，也多了特色食材的紫心地瓜、大甲芋頭、以及大力蔘牛蒡。碳烤海鮮盤上，極鮮的屏東午仔魚、雲林口湖烏魚、以及鮭魚頭、鯛魚下巴，也是吃飽更要吃巧的必吃項目！不能錯過的還有炭烤優酪豬佐窯燒龍眼奶油醬、活蜜雞胸肉沙威瑪，以及不含瘦肉精的美國頂級燒烤自然牛。

精緻甜點區

除了琳瑯滿目的西點、水果外，愛買篇特色食材的老鷹紅豆、栗子南瓜、大甲芋頭、和紫心地瓜，絕對是甜食的好拍檔，分別製成餡泥後，搭配現烤泡芙填充內餡，或豪氣鋪覆在義式奶酪上，幸福滋味、十足療癒！另有栗子南瓜盅布丁佐野莓醬、以及鮮奶油大甲芋泥捲，全都將爭奇鬥艷、以味媚人！

吃吃的愛台灣─50樓Café美食推手

總主廚邱隆盛(Ben)：1983年出生於一個經營襪子工廠的家庭，家鄉是有「襪子王國」稱謂的彰化縣社頭鄉。17歲時進入新竹老爺的自助餐廳工讀，便一腳踏進廚藝的大千世界；孜孜不倦的努力耕耘後，27歲有了新竹喜來登西餐廳副主廚的稱謂；31歲成為大直萬豪酒店的第一批員工，擔任自助餐廳副主廚；2017年加入香格里拉台北遠東飯店，是遠東Café的副主廚，隨後於該年底被轉調到館外餐廳─50樓Café，擔任主廚，以其豐沛的工作熱誠與經驗，為餐廳灌注滿滿的創意與活力！

中菜主廚周聖宗(Avan)：1987年出生在台東的阿宗師傅，為幫助家計，16歲便輟學在當地一間知名的湘菜宴會廳工作，當時環境十分辛苦，常常一餐要出百來桌的宴席，每天工作14小時、月休四天，卻也幫他快速累積實力，19歲就已出師上爐炒菜，創下該廳的紀錄。從軍中伙房兵退伍後，陸續在台北國賓粵菜廳、和香格里拉台北遠東飯店的香宮精進技藝，隨後2016年又轉戰文華東方的文華Café擔任亞洲廚師，2017年加入50樓Café擔任中菜主廚。阿宗師傅喜歡迎接挑戰，不以現況為滿足，2013、2014分別參加大馬的國際金廚爭霸賽、和國內的台灣烹飪挑戰賽，都在高度的競爭和時間壓力下，拿下果雕、熱菜的多面金牌，十分難得！

謹此提醒，飲酒過量有礙健康；以上費用皆須外加一成服務費。「50樓Café」隸屬於新北惟一國際五星餐宴品牌─Mega 50餐飲及宴會，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團負責營運，位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓的48樓至50樓，其中48樓是「望月樓」粵菜餐廳和可容納40桌的「鼎鼎宴會廳」，49樓是「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)，總機：(02)7705-9700，網址www.mega50.com.tw。