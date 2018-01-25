老人焦慮和被害妄想症 恐是失智症造成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）失智症過去被稱為「癡呆症」，就名稱看來的確讓人驚恐。癡呆，等於是無法獨立生活、無法適切互動、無法做想做的事、無法享受生活的酸甜苦辣與回憶過去點滴；過去或有「老人痴呆症」的名稱將此病症局限於高齡患者，但這些狀況卻非年長者的「特權」。失智症顧名思義是一種「失去智慧的病症」也有可能發生在年輕人身上。

台東榮院身心科許智超醫師表示，失智症常見的臨床表現為「記憶力減退」，常有「近的記不住，舊的一直講」；然而，並非所有的健忘都是失智症，如焦慮及憂鬱亦會讓人有如此的感覺。

隨著年紀的增長，認知功能的退化亦將更廣泛地影響生活，包括專注力、執行功能、言語、學習與記憶、社交互動、感官運動等層面。故患者常有說話或做事無法專心、無法獨立過生活而需要他人協助、言不及義或語無倫次、忘了回家的路而走失、常會莫名的發脾氣、肢體不協調等。

部分失智症亦會伴隨明顯的憂鬱及焦慮情緒、幻覺或妄想例如覺得家人要害自己、覺得飲食被下藥、覺得家人偷錢、覺得房子裡有別人等，諸多干擾狀況常讓照顧者心力交瘁。

雖說失智症是隨年紀慢慢退化且不可避免的進程，並非所有失智症均是不可逆的，有一小部分的失智表現跟身體的營養狀況有關如葉酸及維他命B12缺乏、甲狀腺功能低下、潛在的感染症及腦部的病變。

一般說來，失智症的表現應為緩慢進行且逐漸惡化，若臨床表現為突發進行且迅速惡化，則有可能與近期身體狀況有關，須儘速就醫找出原因，及早矯正方有機會儘早復原。

台東榮院院長林知遠進一步表示，台灣進入高齡化社會失智症是大多數民眾勢必面對到的問題，然而若及早發現、及早診治、及早介入，可以減緩退化或減少干擾行為，以緩和照顧者的壓力與患者本身的生活障礙。倘若家人或親友有相關問題，可至門診接受評估與治療，早期發現、早期治療，延緩功能退化維護生活品質。