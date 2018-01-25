繼「桃莉羊」後　科學家首度成功複製「獼猴姊妹花」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今(25)日凌晨，由中國中科院上海神經科學研究所孫強、蒲慕明領導的研究團隊，在《細胞》(Cell)雜誌，發表了成功用體細胞核移植技術，複製出兩隻獼猴的消息。

這兩隻小猴子一個6周大，一個8周大，研究人員對牠倆寄予厚望，分別幫牠們取名為「中中」和「華華」。「中中」和「華華」這對姐妹花出生的時間，分別是2017年11月27日，和同年12月5日。

中國媒體報導，這項研究成果名為「Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer」，是在「桃莉羊」問世21年之後，中國科學家首次利用體細胞核移植技術，完成了全球首見的複製猴。

「中中」和「華華」的誕生，是複製技術的里程碑，意味著與人類最相近的靈長類動物的體細胞，是可以複製的。

透過複製彌猴寶寶，人類將可揭開更多關於健康的奧秘，包括阿茲海默症、自閉症等腦部疾病，以及免疫缺陷、腫瘤、新陳代謝疾病，也有利於各種新葯的研發。

關於「中中」和「華華」的複製方式，神經科學研究所的研究人員，採取類似20年前成功複製出「桃莉羊」的體細胞核移植技術 (SCNT)。

這次他們選擇猴胎兒的成纖維細胞，作為需要移植的體細胞核，去除卵細胞本身的細胞核之後，將取出的體細胞核注入卵細胞內，取代原本的細胞核。

如此一來，卵細胞就會受到體細胞核內信息的指示，產生和體細胞具有一模一樣遺傳信息的下一代。

複製技術一直有倫理爭議。當生命可以「訂做」，人類的力量似乎變得越來越強大。研究人員在慶祝複製技術升級的同時，勢必也需關注倫理問題。