誠品行旅賀歲鉅獻 旺得福團圓宴

「日新月異雄雞去，國泰民安玉犬來」是古時文人墨客對於狗年的讚美，忠貞不渝的狗，在中國傳統文化中為代表著興旺、富貴與好運的美好生肖。為分享這份吉祥寓意，誠品行旅今年以「旺得福」(Wonderful)團圓宴為主題，於2/15除夕夜當晚分別推出經典中式桌席、創意西式套餐與無國界分享套餐三款圍爐方案，祝福旅人們新的一年能大放異彩，開啟嶄新扉頁！

首推擁有寬廣城市視野的16樓多功能宴會廳The Penthouse品居，提供每桌NT$28,800+10%的中式桌席(每桌10人)，嚴選鮑魚、花膠、干貝、烏參及香檳茸等上等食材，伴著都市最美天際線，享受溫暖豐收盛宴。

氣氛輕鬆歡樂的一樓The Chapter Café於除夕至初四推出每套NT$5,888+10%(4-6人份)的新春團圓分享餐，集結墨西哥、美國、西班牙、泰國、日本及中式等精彩的無國界美饌，邀請闔家在圍爐餐桌上環遊味覺地圖。

可遠眺台北101夜景的二樓義法料理In Between之間餐廳，從小年夜、除夕及初二由主廚團隊規劃特色套餐，提供包括香檳茸烏骨雞肉捲及大甲芋頭泥、爐烤香料奶油波士頓龍蝦、美國頂級菲力牛排及爐烤濕式熟成丁骨牛排等七款精彩主菜，每客NT$1,680- NT$5,200+10%，為小家庭提供精緻的除夕團圓選擇。洽詢專線: +886-2-6626-2888。