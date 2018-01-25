外帶年菜養生新亮點　理想大地推養生藥膳鱸鰻盅

春節將近，團圓飯是年節重頭戲，在佳節時要吃得健康營養，卻又擔心高油高脂讓身體吃不消，面面俱到實在不容易，有鑑於養生已是飲食趨勢，今年春節花蓮理想大地渡假飯店推出古今中外帝王最愛的滋補聖品──「養生藥膳鱸鰻盅」。主廚以多元料理手法，精彩呈現頂級奢華又不油膩的鱸鰻美饌，並提供外帶服務，讓婆婆媽媽們輕鬆準備頂級團圓菜！

鱸鰻飽含豐富膠原蛋白，具有養顏作用，有著「鰻中之王」美名，令饕客們趨之若鶩。理想大地今年不同於傳統年菜印象，重金採購花蓮壽豐純淨好水養殖而成，體型大、肉質Q彈的在地養殖鱸鰻，推出「養生藥膳鱸鰻盅」(NT$1,880/盅)，匯集上等鱸鰻、配上燉補首選烏骨雞，輔以紅棗、當歸、川芎等補氣中藥食材，燉煮兩小時，將鱸鰻的豐富膠質精華融入烏骨雞的濃厚湯頭，搭配份量十足的鱸鰻肉，是春節團圓餐桌上的首選燉品。養生藥膳鱸鰻盅即日起開放預購，除了開放來飯店自取外，也可選擇低溫冷凍宅配，頂級料理在家輕鬆上桌。

針對年節期間來飯店的客人，除夕至初五飯店內也推出「春節鱸鰻團圓宴」，12道料理中獻上五道鱸鰻滋補聖品。團圓宴頭盤由「鱸鰻大拼盤」華麗呈現，選用花蓮新鮮生產的節氣食材，搭配鱸鰻切片，以新創、原汁的方式吃出鱸鰻鮮甜味；「紅燒鱸鰻羹」酥炸淋汁的鱸鰻，彈性十足又厚實飽口，放入香濃夠味的羹湯裡，肯定一吃就愛上；「鱸鰻麻香米糕」糯米浸泡一日，使其口感黏度適中，拌炒過程中加入麻油及鱸鰻，時間、火侯需精準掌握，才能吃到鱸鰻的彈牙膠質以及糯米的麻油香；「三杯燒鱸鰻」將鱸鰻裹衣熱炸，立即放入砂鍋中加入九層塔，蓋上砂鍋蓋，讓香味滲透至肉質，金黃油亮的外皮以及飽滿扎實口感，吃出滿滿的膠原蛋白，彷彿鱸鰻在舌尖上跳舞。豐富佳餚的鱸鰻團圓宴優惠價NT$16,888，春節也能吃出健康幸福好氣色！