菲傭中東遭性侵與自殺不斷 杜特蒂：再發生就全面禁止人力輸往中東

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)由於菲律賓女性赴中東工作，慘遭性侵甚至因此自殺之事件頻傳，昨(24)日菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），在上週禁止菲國人民到科威特找工作後，對此再度發表言論。杜特蒂語重心長的表示，若再有一名菲律賓女性在中東遭性侵、虐待，甚至因此自殺，將全面禁止菲國人民前往中東工作。

在上周傳出4起菲律賓女性家庭照護者，在科威特遭到性侵甚至因此自殺的事件後，杜特蒂嚴正對中東各國政府喊話。

杜特蒂近日要求各國政府，對於旅外工作的菲律賓人民，給予尊重，並禁止菲國人前往科威特工作。但此政策並不影響已在科威特工作的菲國人。

似乎嫌力道不夠，杜特蒂昨日再度向國際社會喊話，揚言若再發生一起案例，將嚴格禁止菲國人到中東所有國家工作。

根據中東當地媒體《Gulf Business》，截至目前約有25萬名菲國人在科威特工作。至於全中東地區，則有超過200萬名菲國人在當地受僱。除了男性勞工外，其中多數為女性幫傭。他們每年將數十億美元的薪水匯回菲律賓，供應家庭，同時成為支撐菲國經濟的一大力量。

杜特蒂欲透過禁止菲國人至科威特工作，警惕其他中東國家正視此問題。杜特蒂表示，中東各國如果希望菲國人持續在當地提供人力資源，須善待菲國人，並給予有尊嚴的待遇。