阿里山河津櫻綻放 粉色花瓣隨風飄舞

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）阿里山部分地區的河津櫻已陸續綻放，尤其以阿里山國家風景區梅山太和樟樹湖已是滿開的狀況，阿里山公路隙頂路段河津櫻目前八分開，預計周末將會進入滿開。粉紅色花瓣隨風飄舞，想賞櫻的民眾本周末快加緊腳步規畫行程、把握機會，下周寒流夾帶水氣而來勢必會影響花期。

根據在阿里山、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明，在臉書「漫步在雲端的阿里山」提供阿里山公路賞櫻訊息，樟樹湖的河津櫻雖不及隙頂地區多，但最美、略具櫻王的英姿的櫻花樹就在此處，可惜周遭的景觀複雜，考驗攝影的取景。

太和樟樹湖的緋寒櫻與塔山（圖片來源：臉書「漫步在雲端的阿里山」。）

交通動線建議：奮起湖、來吉、瑞里三個景點方向進出，如奮起湖進入，經太和樟樹湖，往瑞里離開；或是奮起湖進入，經太和樟樹湖，往來吉豐山草嶺離開。

而隙頂河津櫻主要的盛開景點以入口意象廣場(52.3K)至二延平步道(52.6K)為主，建議賞花民眾車輛可停放在公路旁停車位或是入口意象下方的大停車場(從二延平步道對面攤販叉路進入)。

臉書「漫步在雲端的阿里山」中提到，河津櫻的花是中輪、單瓣花瓣，顏色為紅紫色，在阿里山區1月中下旬起陸續盛開，河津櫻的花期長達一個月，較一般櫻花短暫二周的花期長。主要分佈地點是在阿里山公路一千多公尺的隙頂石棹奮起湖一帶，特別是隙頂地區。

阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。（圖片來源：中央社）

黃源明接受中央社訪問時指出，河津櫻盛開景致除了隙頂可觀賞外，從石棹往奮起湖、太和、來吉的路段都有，奮起湖的河津櫻最早盛開，目前已接近退場階段，頂石棹周邊的步道也有河津櫻綻放，遊客健行還能賞櫻。