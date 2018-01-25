「思辨之夜」中正紀念堂登場　討論如何用「想像力奪權」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）除了白晝之夜，法國還有思辨之夜！思辨之夜是法國外交部於2016年開始推廣的一個活動，目的是讓地球各個角落，不同地域、文化、領域與世代的人們，不分你我，也不分議題，透過對話和辯論等各類活動一起來挖掘當代與未來的思潮趨勢，用思想同步串聯全世界！

思辨之夜每年設定一個共同主題，並在每年的1月舉行，今年臺北首度參與，並於1月25日晚間6點在中正紀念堂演藝廳展開，預計有五大洲100個城市加入行列。

今年的共同主題是「想像力奪權」，這是從法國1968年的五月革命，又稱五月風暴(Mai 68)學運發想而來，當時遊行的人們提出理想社會藍圖，對法國現代發展影響深遠，「五月革命」 解放了保守的法國社會， 讓思想百花齊放。

如今事隔半世紀，法國外交部希望借助地球村的每一個人的充沛想像力共同想像未來的民主典型、未來的新創教育以及負責任的經濟模式。

本次法台對講人和與談人都是一時之選，有「自學教父」陳怡光、推動廢玻璃經濟循環的「春池玻璃」吳庭安以及韓國慶熙大學教授李澤光(Alex Taek-Gwang Lee)；曾擔任法國總理與教育部長顧問的巴黎索邦大學教授Pierre-Henri Tavoillot ；在臺灣出版《學習如何學習》的套書作者Jérôme Saltet和新創策略公司「應新」（Adapt Innovation）創辦人兼執行長Vincent Lassalle先生。與談人則是大家耳熟能詳的立委余宛如、文化總會副秘書長張鐵志和「雜學校」校長蘇仰志等人。曾受邀出席巴黎第一屆「思辨之夜」的政務委員唐鳳，也會出席。