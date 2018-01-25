隊醫性侵上百名體操選手 美法院判40至175年有期徒刑

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)曾任職美國家代表隊醫療團醫師，現年54歲的納沙(Larry Nassar)，坦承多年來，假藉團隊醫生的職權，犯下無數起性侵美國國家女子體操選手的案件。昨(23)日，美國法院宣判納沙40至175年有期徒刑，形同終身監禁。法官艾奎里納（Rosemarie Aquilina）甚至驕傲的向他說：「我剛簽署了你的死刑執行令」。

根據《美聯社》報導，這是在長達7天的聽證會後，共156名女性出面指控納沙對其所犯下的性侵過程，法官最終的判決結果。納沙原本是一名醫生，是運動選手醫療領域的第一把交椅。許多受害者出席聽證會，在密西根法庭與納沙面對面，聲淚俱下的控訴納沙對她們所造成的身心靈創傷。

美國女子體操選手羅琳茲(Kaylee Lorincz)在聽證會第7天，出面說明當時被納沙性侵的經過，忍不住激動落淚。 (美聯社)

她們大多是在青少年時期代表國家比賽時，遭到納沙性侵。其中數名女性淚控納沙濫用她們對醫生的信任，趁她們年幼懵懂，對其上下其手。

對於本案，密西根法院的艾奎里納法官說：「我在此驕傲地對你判刑。你沒有資格踏出監獄一步。從你過去的所作所為可看出，你所到之處，都會對那些脆弱、弱勢之人造成毀滅性的傷害。」

艾奎里納法官又說：「納沙的行為相當謹慎精準，是精心設計、算計過，且卑鄙惡劣的。」

當聽證會一結束，法庭頓時充滿掌聲。受害女性們激動相擁，對於判決結果也感到相當欣慰。

檢察官波薇拉提斯(Angela Povilaitis)呼籲社會大眾應相信遭受性侵的年輕受害者，不論他們所控訴的對象為何。她也讚賞媒體，追蹤調查體操界的性侵案件，使納沙的種種惡行最終能被揭發。