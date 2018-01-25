嘉義縣首度公布縣吉祥物

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）2018台灣燈會將在嘉義舉辦，嘉義縣吉祥物搶先在今(25)日首度對外亮相。該吉祥物是嘉義縣的縣鳥--藍腹鷴。

藍腹鷴被列為珍貴稀有的台灣特有種，而以藍腹鷴發想的嘉義縣吉祥物名為「嘉一郎」，諧音象徵著勤奮打拚的「嘉義人」。

嘉義縣政府表示，吉祥物「嘉一郎」的誕生適逢嘉義十年來的燈會盛事。活潑帶點萌的「嘉一郎」其實是隻雄性鳥，羽冠帶點白、紅色的大眼眶、鮮豔羽毛正是牠最明顯的識別。

為了慶祝嘉義縣吉祥物的誕生與即將盛大舉辦的台灣燈會，嘉義縣政府特地邀請到了觀光局環台代言人「喔熊」以及遠從日本千葉縣來的人氣嬌客「千葉君」偕同嘉義縣長一起揭開序幕。

張花冠縣長指出，這次嘉義燈會首創「水、陸、空」三棲藝術燈區，從平面到立體，從平地到水空，打破往年平面型燈會舉辦形式，透過光影變化帶給賞燈遊客視覺衝擊。配合今年狗年，主燈「忠義天成」造型以原住民孩童的笑顏，以及忠義相伴的臺灣犬佇立在阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，誠摯邀請國內外遊客到嘉義作客。

今年燈會展期最長，從2月16日（大年初一）嘉義燈區點燈開始，主燈於3月2日（元宵節）由總統開燈，展期至3月11日，為期24天。這次燈區展現嘉義在地文化特色，透過這次燈會讓世界看見臺灣，看見嘉義。

嘉義縣吉祥物 (中)