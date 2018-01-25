原民會主委任總統特使　出席諾魯國慶典禮

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（25）日表示，原住民族委員會主委夷將·拔路兒（Icyang・Parod）將擔任總統蔡英文的特使，出席太平洋友邦諾魯（Nauru）50週年獨立紀念日活動。

亞東太平洋司副司長藍夏禮在例行說明會中表示，諾魯即將於1月31日慶祝50週年獨立紀念日，台灣獲邀參加，因此原民會主委夷將·拔路兒將自1月30日至2月2日率團前往諾魯，而在結束諾魯行程後，訪團還將至另一友邦吉里巴斯（Kiribati）訪問，預計2月5日結束參訪並返國。

外交部表示，訪團成員還包括立法委員谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）、孔文吉，以及外交部亞太司司長陳文儀。

夷將·拔路兒與谷辣斯・尤達卡也曾於去（2017）年10月底隨行蔡總統南太平洋友邦之旅，參訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。

藍夏禮指出，台灣戲曲學院台灣特技團一行七人也將一同前往，並於諾魯國慶期間，以及訪問吉里巴斯時表演，與友邦進行文化交流。

然而對於媒體詢問台灣與太平洋六邦交國的關係是否穩固，藍夏禮不願正面回應。

諾魯是一位於南太平洋澳洲東北方小島，人口約一萬人。諾魯於1968年1月31日正式宣佈獨立，於2005年與台灣恢復邦交關係。