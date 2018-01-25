日以核災食品開放牽制台加入CPTPP　外交部：不排除可能

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership；以下簡稱CPTPP）11個締約國本周二（23）於日本東京完成談判，預計三月在智利簽署協議，外交部表示，我國希望參與區域經濟整合，將盡力爭取加入第二輪談判。

總統蔡英文過去已多次表達我國加入CPTPP的意願，且行政院長賴清德亦於去（2017）年12月表示各部會須戮力完成影響評估、體制調整、對內溝通，以及對外爭取支持等工作。

而針對CPTPP的主導國日本對於我國參與後續談判甚至加入的態度，台灣日本關係協會副秘書長范振國今日在外交部例行新聞說明會中表示，日本政府首長在過去TPP（CPTPP前身）時代便曾發言支持台灣加入，因此我國期待在CPTPP生效後，日本能以具體行動來支持我國。

不過日本福島核災食品的開放與否，是否將成為日本政府支持台灣加入CPTPP的談判籌碼，范振國表示不排除可能性，即使日本目前還沒有用食品管制的問題來牽制我國。

范振國強調，對於食品安全議題，外交部一貫的立場是希望在WTO（世界貿易組織）自由貿易的規則下，以科學數據為根據來處理這個議題，而不該讓它持續政治化，影響我國後續對外的貿易關係，以及推動更重要的政策。

而針對台灣駐日代表謝長廷日前表示，如果哪天中國開放福島核災食品而台灣沒有開放，台灣會很尷尬。范振國回應，謝大使的發言，外交部可以理解與體諒，他身處日本第一線，且肩負台日關係重任，發出這樣的聲音也是值得國內深思。

外交部表示，政府已和日方表達希望加入CPTPP第二輪的談判。CPTPP在年底或明（2019）年初正式生效後，就會進入第二輪談判。

外交部昨（24）日發布新聞稿，祝賀CPTPP國完成談判，並表示我國各部會目前積極推動相關產業結構及體質調整政策，外交部也將積極向區域夥伴表達我國參與區域經濟整合的努力及企圖心，並期盼獲得各締約國的支持。

外交部指出，CPTPP締約國在前（2016）年與台灣貿易額占我國對外貿易總額的1/4，對於我國參與區域經濟整合舉足輕重。