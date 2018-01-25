台經院上修今年GDP至2.34%　留意中美貿易戰

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）就在國際貨幣基金組織（IMF）上修全球經濟成長率0.2個百分點至3.9%之後，台經院25日也上修台灣國內實質GDP成長率0.04個百分點至2.34%。

台經院上回預測是在2017年11月。

台經院台經院景氣預測中心主任孫明德表示，受惠全球經濟復甦、2017年12月國內外銷訂單成長、顯現的加薪潮及股市暢旺可望支撐國內消費力道，2018年國內經濟情勢整體來說是樂觀的。此外，國內半導體大廠的民間投資和前瞻基礎建設計畫也將帶動國內營建業公共工程，都是主要利多因素。

孫明德進一步以「居高思危」來形容2018的國內經濟發展，他提醒現在的股市高、匯率高，但要再高的可能性已不再，接著要擔心的反而是全球的貿易戰和貨幣戰，台灣都得謹慎因應。

聯合報報導，台經院院長林建甫也針對一蹴即發的「中美貿易」大戰，提醒政府要從被動轉為主動因應，特別是國內的汽車產業和資通訊產業，千萬不可掉以輕心，以免受到波及。台經院進一步指出，未來台灣經濟成長不確定的因素，主要來自美中新政，包括：「美國稅改」和「中國限汙」。

孫明德表示，美國稅改短期會刺激經濟，但長期則不利財政穩健，接著也可能會引發各國減稅競賽。

IMF同樣提醒，美國稅改短期雖能刺激經濟，但長期要留意政府債務擴大的問題，建議應當規劃永續成長政策，讓成長的步調更穩健，一方面充實稅基與稅收。

而在中國限汙的情形下，將開徵環保稅，導致汙染產業經營成本加劇，環保嚴查的行動，而直接影響石化相關產品價格，也會是台商的新挑戰。

台經院表示，2018年的全球經濟成長幅度大致與2017年相近，而台灣也可望維持一定的動能而不致失速，但仍有部分不確定因素影響國內、外景氣。首先是美、中「新政」後續效應，美國總統川普積極推動稅改、金融鬆綁、基礎建設等政策，未來可能在減稅及金融鬆綁激勵下，帶動一波赴美投資或資金移動的熱潮。