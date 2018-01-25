男性莫名腰痠？ 當心是攝護腺癌骨轉移

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據統計，每年國內約新增5000名攝護腺癌患者，而早期攝護腺癌通常沒有任何症狀，且多半與良性攝護腺肥大症狀類似，待患者因莫名腰痠或骨頭疼痛而就醫，才發現已是罹患伴隨骨轉移情形的晚期攝護腺癌，不僅造成病患飽受折磨，存活率也相對降低。

78歲男性患者許老先生初期常感覺不明原因的腰酸，一次不慎跌倒後，行動只能靠旁人攙扶或坐輪椅代步，生活無法自理。送醫求助後在積極配合醫師的治療下，許老先生逐漸恢復行動能力，還能重拾每天公園散步的樂趣。

和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀醫師表示，若攝護腺癌患者癌細胞轉移至骨頭後，會破壞原本的骨骼組織，人體中的成骨細胞則會自然反應前往修復，而攝護腺癌細胞又特別會引發這樣的成骨作用，因此造成骨轉移局部不斷製造新骨，超出正常的頻率，逐漸致使患者發生疼痛、病理性骨折、或骨髓功能下降…等等併發症。

攝護腺癌骨轉移部位常見於脊椎骨、骨盆腔、肱骨及大腿骨，輕者感覺身體酸痛或關節不適，嚴重者則可能併發脊椎骨壓迫性骨折而導致癱瘓。

玉儀醫師表示，攝護腺癌骨轉移的治療上，如一開始的荷爾蒙、去勢療法或化療失效，無法有效抑制骨轉移，為求改善患者的生活品質及延長存活期，則建議可採取鐳-223同位素療法，在各種骨轉移治療藥物中，鐳-223同位素療法是目前唯一能延長攝護腺病人整體存活期的治療方式，同時幾乎不會傷害其他部位的細胞，因此大多數的骨髓細胞得以保持正常功能，病人在治療後不至發生顯著的血球數低下，並有機會讓骨頭恢復正常增生，藉以控制骨轉移及減少其造成的不良併發症。

黃玉儀醫師提醒，如為攝護腺癌高風險族群或已知罹患攝護腺癌患者，建議應定期或視症狀進行骨骼掃描追蹤檢查，或熟齡男性若有長期不明骨頭酸痛症狀，也應儘速就醫檢查。只要在骨髓功能還未變得太差、骨頭發生劇烈疼痛之前，及早偵測及早發現病灶，配合醫師接受適切的治療，就有機會延緩骨轉移惡化，重獲行動自如人生。