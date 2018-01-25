退出羅興亞危機會議 美外交官：翁山蘇姬缺乏道德感

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)曾四次獲得諾貝爾和平獎提名的美國資深外交官李察遜(Bill Richardson)，昨(24)日退出羅興亞危機會議，指控這場會議的參與者根本無心改變東南亞現狀、解決羅興亞危機。

根據《美國之音》報導，李察遜在聲明中表示：「在這緊要關頭，緬甸所派出的代表團，像是這場會議中緬甸軍政府的啦啦隊，並無提出建設性政策，無法確保穩定和平發展的若開邦。」若開邦為緬甸多數羅興亞人原先的居住地。

李察遜與其它與會者曾一同搭乘直升機，勘查緬甸政府準備讓返國的羅興亞難民居住的新建營地。 (美聯社)

李察遜為美國前總統柯林頓時期的美國駐聯合國大使、能源部長。2003年至2011年，曾任新墨西哥州州長，國際與政治經驗相當豐富。

雖稱與翁山蘇姬為好友，李察遜卻直指翁山蘇姬在處理難民危機上缺乏「道德感的領袖精神」(moral leadership)，甚至忽視國際媒體、聯合國、人權團體與國際社會的聲音。

李察遜表示，他曾在會議中與翁山蘇姬爭論。他提到兩名路透社記者被緬甸軍政府逮捕，控訴其違反保護國家秘密法一事。翁山蘇姬說這件事無關會議主題。

據英國《BBC》，去(2017)年12月，兩名在緬甸負責報導羅興亞議題的路透社記者，在仰光遭緬甸警方逮捕拘留。官方理由是該兩名記者違反緬甸的國家秘密法。儘管引起國際社會一片譁然，但緬甸政府目前仍不打算釋放這兩名記者。

李察遜更說，若緬甸高層無心根治問題，領袖又缺乏應有的道德感，那他參與其中的努力也是白費。

對此，翁山蘇姬及其發言人尚未做出任何回應。

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1991年，翁山蘇姬於遭緬甸軍政府軟禁期間，獲得諾貝爾和平獎。 (翻攝 Flickr)

另外，針對羅興亞難民去留問題，《美國之音》也報導指出，昨日聯合國兒童基金會聲明，緬甸軍政府必須承諾自孟加拉遣返回緬甸的難民，特別是孩童，受到人道待遇與安全保障。羅興亞難民中，有近六成是孩童，他們大多仍活在過去的恐懼與陰影之中。

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