無垢舞蹈劇場《潮》加拿大巡演

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）來自臺灣的無垢舞蹈劇場24日於蒙特婁Danse Danse國際藝術節(International Danse Danse Festival) 演出最新力作《潮》。​

曾以「天、地、人」三部曲：《醮》、《花神祭》、《觀》，享譽國際的無垢舞蹈劇場，由國家表演藝術中心國家兩廳院委託製作，推出新作《潮》，並於2017年TIFA台灣國際藝術節中大放異彩，六場演出場場滿座。

早在《潮》製作期間，各大國際藝術節得知無垢舞蹈劇場將有新作，便紛紛來信洽詢，甚至專程來台欣賞演出。加拿大方早已於2016年搶先正式提出演出邀請。此次演出的舞者皆已跟隨無垢多年，主要舞者更是在無垢耕耘十餘載，在肢體語彙的呈現上更臻成熟。

首席舞者吳明璟延續《觀》當中白鳥的角色，王芊懿與黃耀廷則是以雙人對舞呈現獨特的細膩情感，陳啟順在此劇中擔綱男舞要角。劇中的音樂，是由臺灣知名美聲歌手許景淳擔任祖靈吟唱，搭配鼓手賀毅明的擊鼓，深深撼動觀眾的視覺與聽覺，烘托林麗珍精心營造獨特的舞蹈美學世界。

無垢舞蹈劇團1月20日起於渥太華加拿大國家藝術中心(National Arts Centre)展開首次加拿大巡演，之後也將前往溫哥華PuSh國際表演藝術節(PuSh International Performing Arts Festival)等加國重要藝術節及場館演出。