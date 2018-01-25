新加坡麥當勞阿嬤員工過世 享壽90歲

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）新加坡麥當勞阿嬤級員工吳月英，曾經被認為是星國麥當勞最年長員工，也可能是全球最老員工之一，22日在家中過世，享壽90歲。

新加坡「聯合晚報」昨天報導，吳月英的長子陳白雄22日受訪時說，吳月英1998年某一天忽然說要去工作，當時她已經70歲了，家人都很驚訝。

家人希望她在家中享受天倫之樂，她卻說老人家在家裡很悶，在麥當勞有其他阿嬤陪她聊天。

新加坡媒體報導，吳月英1998年受僱於勿洛巴士轉運站麥當勞分店，後來轉赴麥當勞的勿洛廣場（Bedok Mall）分店上班。

​吳月英近年來由於體力衰退，從原本每週上班5天，減少到只在週末上班，每次上班3小時。

她2017年10月由於連日上吐下瀉，被診斷出罹患第3期胃癌，因此住院治療，停止工作。

陳白雄說，醫生表示她年紀大了，化療的效果不好，她自己也想回家，於是本月4日出院回家。

吳月英曾於2016年受到新加坡「海峽時報」（The Straits Times）及美國「哈芬登郵報」（HuffPost）報導。這名阿嬤級員工能和年輕小伙子一樣工作，照樣上班炸薯條。

新加坡媒體報導，吳月英曾獲頒基本食物衛生證書和長期服務獎。

報導引述麥當勞的說法表示，麥當勞聘請員工沒有年齡限制，銀髮族一向是麥當勞勞動力的主要支柱，他們也經常成為年輕員工的導師。麥當勞對吳月英的過世表達哀悼之意。1070124