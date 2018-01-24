梵蒂岡對中國讓步　台梵關係顯警訊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體報導我國友邦梵蒂岡（Vatican）在主教任命議題上疑對中國讓步，且已派代表團赴中，要求兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中國自行薦任的主教；對此，外交部發言人李憲章今（24）日表示，對於教廷與中國之間的對話與互動，外交部密切注意中。

對於中梵可能簽署主教任命協議，台梵關係因而升起警訊，李憲章表示，外交部持續了解並密切注意教廷與中國的對話及相關互動情形，也會隨時就相關情勢研析。

李憲章指出，教廷非世俗國家，其對外關首重全球牧靈及福傳，對於中國地下教會教友的待遇及地上教會未能與羅馬教會共融都非常地關切。此外，教廷對我國天主教會和信徒的積極活躍，以及我國社會的宗教自由、政治民主及人權保障等多元風貌發展亦表示高度肯定。

李憲章接著表示，我國將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作；積極參與教廷舉辦的國際活動，並致力增進與教廷和平、人道、慈善的夥伴關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

梵蒂岡是目前台灣於歐洲唯一的友邦，然而近年來與中國互動升溫，且教宗方濟各不僅一次公開發表友中言論，使得台梵關係是否被中梵關係取代的議題備受各界關注。

天主教官方媒體《亞洲新聞》（AsiaNews）於1月22日報導，梵蒂岡去（2017）年兩度要求中國廣多汕頭教區的主教莊建堅將主教地位讓予中國任命的黃炳章主教。

報導指出，莊建堅在2006年受梵蒂岡賜予秘密祝聖，不過中國政府只願承認他為一名司鐸；反觀黃炳章曾在2011年被教廷處以「絕罰」，且長期是中國人民代表大會的成員。

另一位恐遭梵蒂岡拔除主教職位的是閩東教區（即地下教會）的郭希錦主教，報導指出他被迫簽署文件，聲明自願讓位給中國官方任命的愛國主教詹思祿，還被降級為助理主教。