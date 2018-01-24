2018探索台灣120h 到綠色夢工廠實地探索永續環境

中鼎教育基金會(CTCI Education Foundation, CTCIEF)與台灣企業永續研訓中心(Center for Corporate Sustainability, CCS)聯合籌辦的「2018探索台灣120h」全國探索活動進入第3天，主辦單位規劃讓參賽的12支隊伍48位學員接續於1月24日(三)上午展開指定參訪點第4站—苗栗縣綠色夢工廠的實地探索。

苗栗縣綠色夢工廠為苗栗縣BOT垃圾焚化廠於2011年所建置，由苗栗縣政府及崑鼎公司共同開發，自2018年2月29日起正式展開營運，透過活潑的空間寓教於樂，致力於環境教育工作，除了當地環境保護局與各鄰近國小舉辦多場環境保護教育活動，並量身打造多個概念人物，賦予不同的環保使命。透過特色主題的展示空間及各項多媒體功能，連結更多焚化廠之營運情形及環保概念。在教學人員的導覽下，向學員解說廢棄物資源分類、廢棄物焚化處理、空氣污染防治事項、熱能回收產生電力等實務知識，增進學員保護環境之概念、知識、態度及價值觀，落實重視環境，提升資源永續之教育觀念。

學員們難得有機會深入接觸探索台灣的環境面之永續發展，也抓緊機會與廠務人員進行熱烈的討論與請益，同時將觀察及體驗到的人、事、物轉化為圖文，跨國分享擴散探索過程中的新發現及感動，讓世界各地的家人好友看見台灣在環境保護上的優異成就。最新活動訊息請持續關注中鼎教育基金會粉絲頁(https://www.facebook.com/pg/CTCIEF/posts/)、台灣企業永續研訓中心粉絲頁(https://zh-tw.facebook.com/ccstw/)及官網(http://www.ctcief.org/、http://taise.org.tw/active_areashow.php?cid=415與http://www.ccstw.net/)。