我國新南向政策 越南駐台代表：很成功

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合報導)經濟部投審會公布去(2017)年台商投資情況。為響應新南向政策，儘管台商赴政策目標國家投資的件數量只有些微增加，但是金額平均成長超過5成。昨(23)日，越南駐台代表陳維海，於一場活動中受訪，並提到東南亞觀光客來台數量與雙邊交換生與留學生的人數而言，我國新南向政策是成功的。

此外，他也向台灣的高科技企業喊話，盼相關領域的台商赴越南投資。

在新南向政策的眾多目標國家中，越南無疑為我國企業在東南亞的重點市場之一。昨日，資誠聯合會計師事務所舉辦「越南的投資環境及租稅治理趨勢與挑戰」研討會，許多公司行號皆前來，了解當地的稅務法令與相關投資訊息。

受邀致詞的陳維海表示，臺灣在高端農業、電子製造業與基礎建設產業擁有相對優勢，越南政府希望能與我國相關企業進行合作。他特別點名華碩電腦公司，指出台灣電子業雖有不少國際知名品牌，在越南投資的比例卻遠低於韓國三星公司。

隨著中國人力與土地成本不斷增加，他也呼籲在中國的台商，應轉移陣地到越南投資。陳維海說，「我希望有更多的高科技台商到越南投資，做高科技，做電腦，因為越南的年輕人也很聰明，很快可以學習技術。」

另外，對於我國新南向政策的「戰績」，陳維海認為，目前看來是成功的，因為東南亞國家人民來台灣旅遊的比例越來越高。像是去年越南來台旅客去年較前年足足增加1倍；越南學生選擇來台灣就學的人數也仍在攀升中。