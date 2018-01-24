集保結算所重大業務回顧與展望

集保結算所於本（2018）年1月24日舉辦年終記者會，回顧2017年在主管機關指導下，各項業務穩健成長，無論在質與量上都有顯著提升；在新的一年，將以嶄新思維，持續開放創新，優化金融市場數位環境。

2017年集保結算所業務的推動可以分為八大主軸，包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「推動商業本票無實體化」、「推廣跨境保管業務」、「優化基金平台功能」「推廣電子投票服務」、「強化洗錢防制查詢系統」、「提供數位化外部查詢服務」以及「推動公益與金融教育」，並應用金融科技提出創新作法，協助參加人拓展市場，並提升我國資本市場效率。

在打造數位化帳簿劃撥作業環境方面，集保結算所推出「集保e存摺」App服務，上線短短10個月，已經有60家證券商採用，申辦並開通戶數逾22萬戶。此外，集保結算所也提供投資人免臨櫃辦理帳簿劃撥作業與直通式服務（STP），投資人可透過網路向證券商申請免臨櫃業務，減少作業成本與風險。

在商業本票無實體化方面，集保結算所配合政策全力推動商業本票無實體化發行，並於去年9月18日正式上線。自上線以來，商業本票無實體發行總額達3.5兆元，並已有近3千家發行人開設發行登錄專戶，集保結算所除將持續推廣外，目前也正積極規劃建構B2B2B平台，提供初級市場發行文件電子化等加值服務。

在推廣跨境保管業務方面，集保結算所配合主管機關「推動金融市場與國際接軌」政策，自104年8月開辦跨境保管業務以來，全力推廣本項業務，目前已有許多專業投資機構加入，並且陸續將投資海外的有價證券移回台灣保管，截至去年底保管規模已高達新台幣3.3兆元，成長了4.7倍。

在優化基金平台功能方面，集保結算所積極提供優質的服務，包括開辦境內基金款項收付服務、與基富通證券共同啟動「一卡開通」扣款授權作業、提供投資人買回款項提早入帳等多項優質服務，為的就是提供投資人及相關業者更便捷、友善的投資環境。

在推廣電子投票服務方面，去年計有1,223家上（市）櫃公司將電子投票納入股東會表決管道，電子投票佔股東會出席比率平均為49.4%，電子投票總筆數223萬筆。配合主管機關宣佈自今年起所有上市（櫃）公司股東會將全面採行電子投票制度，集保結算所針對電子投票資料進行大數據分析，同時也將規劃於「集保e存摺」系統建置雲端資料庫，便利投資人查詢股東權益相關資訊。

在強化洗錢防制查詢系統方面，集保結算所除充實資料庫內容，擴充系統名單，並考量使用單位需求，改採帳號密碼方式登入，增加整批上傳、批次比對等功能。截至目前為止，計有金融事業總分公司1,236家、非金融事業3,141家使用本系統。

在提供數位化外部查詢服務方面，集保結算所除持續提供監察院、衛生福利部、司法院等公務機關以電子函查方式辦理查詢外；因應數位化之普及，集保結算所規劃建置「投資人集保資料查詢系統」，使投資人透過網際網路即可申請查詢本人資料，有效減省時間與交通成本，本服務已於107年1月2日正式上線。

在推動公益與金融教育方面，集保結算所在取之於社會、用之於社會理念下，長期關懷社會不遺餘力，包括辦理大專生金融就業公益專班、產學合作實習計畫，贊助偏鄉地區基層學校課輔才藝計畫、體育署及縣市政府推薦之中小學體育團隊，並連續多年舉辦愛心捐血公益活動。為了將這許許多多的公益活動與公司業務緊密結合，集保結算所也委請專業顧問編製集保結算所企業社會責任報告書，並將由公正驗證機構辦理驗證，計劃於今年股東會前完成發表，這將是證券暨期貨周邊單位第一份經驗證通過的企業社會責任報告書，深具意義。

迎接嶄新的一年，在主管機關指導，並與各周邊單位及參加人合作之下，集保結算所將強化整合服務數位平台相關服務功能，推廣並規劃延伸商業本票發行作業平台，宣導台股基金商品及基金退休理財教育，並辦理電子投票資料大數據分析，以深入瞭解我國資本市場，向國際推廣我國公司治理形象。未來，集保結算所堅守扮演資本市場信賴、安心的角色，並將持續投身金融科技相關研究，力圖開放創新，提供我國資本市場安全便捷的金融創新服務。