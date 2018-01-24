107學年度大學學測將登場 本周四下午開放查看試場座位

107學年度大學學科能力測驗將於2018年1月26 、27日(星期五、六)兩天登場，今年新北巿共計有1萬9, 075名考生報考，較去年增加1,707名。 新北巿境內設有新北一考區5個考場(新北高工、國立華僑高中、 板橋高中、新莊國中及新莊高中)；新北二考區4個考場(新北高中 、三民高中、永平高中及錦和高中)，以及臺北四考區1個考場(新 店高中)，共計設置10個考場，480個試場(含預備試場)。

本次測驗開放考生查看試場座位時間為2018年1月25日(星期四 )下午2時至4時，請考生務必把握時間。 新北巿政府教育局提醒考生，預先了解交通動線，親自查看試場， 避免因無法準時到達考場或跑錯考場。考生查看試場時， 如發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題， 請務必儘速聯繫考場試務人員協助解決， 切勿私自移動桌椅或更改標示單資料， 以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。此外，巿立新莊高中與巿 立新莊國中，名稱相似，請考生特別注意。

本次學測考科有重大變革，國文考科改為國文(選擇題)1節及國寫 1節，為獨立分節施測，考試各天各節次科目順序有異動，第1天( 2018年1月26日)考科為社會、數學及國文(選擇題)，第2天 (2018年1月27日)為英文、自然及國寫，考試時間除國文(選 擇題)及國寫為80分鐘外，其餘各科均為100分鐘。 新北巿政府教育局特別提醒考生今年取消准考證，考生必須攜帶合格 身分證件才能應試，大學入學考試中心已於網站公告「試場分配表」 與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站(http:// www.ceec.edu.tw/)查閱，或撥打電話（02）2 364-3677進行語音查詢。 同時也請考生於試前詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。 根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多， 提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴， 以免因不慎而遭扣減考試成績。

新北市政府本於考試當日將在各考場提供包種茶飲用， 為了落實環保，提醒陪考家長及考生務必自行攜帶環保杯。 新北市政府團隊將秉持始終如一的熱誠，配合考試加開公車班次， 進行交通管制與疏導、緊急醫療支援、 設置陪考人員服務區等多項便民服務，以提供最好、 最舒適的考場服務為目的，使所有應試的學子都能發揮實力， 展現最佳實力。新北市政府祝福各位學子「試試」如意，金榜題名！