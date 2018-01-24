臺灣企銀寒冬送暖捐贈新竹縣世光教養院

臺灣企銀秉持關懷社會，積極參與社會公益，多年來持續辦理寒冬送暖捐助弱勢團體及資助偏鄉學童教育資源，期望發揮正面能量，善盡企業社會責任，今年臺灣企銀寒冬送暖活動，共贊助39個慈善公益團體，所捐助的對象是由全國125家分行透過訪視鄰近社區相關社福機構後選出，真正落實「深耕社區、回饋鄉里」服務理念，本次由該行黃博怡董事長正式啟動寒冬送暖活動，親自送暖送愛至新竹縣天主教世光教養院。

世光教養院服務對象以山地青少年學生及3-45歲重度及極重度智障與多重障者為主，除提供讀書環境、課業輔導外，並對遠道學生提供住宿服務，世光教養院自立案至今已屆二十五年，期間經歷種種困難，但仍堅持救人濟世之大愛，不僅提供院內身心障礙人士完善的服務，更將此大愛擴及附近鄰里，提供低收及原住民各項服務，於94年起迄今，陸續獲得內政部、新竹縣、衛福部主辦之「身心障礙福利機構評鑑」甲等優異的評鑑，持續照顧著弱勢族群不遺餘力。

黃博怡董事長指出，臺灣企銀寒冬送暖活動持續至今已經7年，每年平均捐助40個公益團體，包含育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體。每年歲末透過寒冬送暖活動，支持基層社福機構對弱勢族群的照護，讓台灣多一分溫暖的力量，並幫助社會更臻美善。

臺灣企銀成立至今已邁入第二個一百年，以輔導中小企業為基石，見證台灣經濟起飛、携手企業、登峰共榮，並長期秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力。另臺灣企銀響應政府政策與社會議題，推出安養信託、身心障礙者養護信託等相關業務，期盼結合金融專業，提供切合社會需求之金融服務，並與各界攜手創造美好社會。